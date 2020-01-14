В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.

с чего всё началось

Отмечается, что самое заметное снижение произошло перед новогодними праздниками. В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ. Как уточняется, в 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%.

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

Энергетика Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины Покупать российскую нефть на предлагаемых условиях Белоруссии нет смысла, поэтому правительство и нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные маршруты поставок, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.

Общество Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.

Финансы Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).

Политика Минобороны России раскрыло главный итог переговоров по Ливии в Москве Министерство обороны Российской Федерации, комментируя прошедшие накануне в Москве переговоры по мирному урегулированию в Ливии, обратило внимание на то, что ключевым итогом встречи стало согласие сторон на бессрочный режим прекращения огня.

Общество Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы пожаловался на слишком длинный гимн России, который, по его мнению, тяжело исполнять женщинам и детям.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Политика Парламент Абхазии утвердил отставку Хаджимбы с поста президента Парламент Абхазии удовлетворил прошение Рауля Хаджимбы об отставке с поста президента республики, заявил РИА Новости спикер Валерий Кварчия.

Общество Петербуржцам пообещали аномально теплую весну Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что весна в России в 2020 году будет на несколько градусов теплее климатической нормы.

Общество Изменится система оплаты труда учителей Подчеркивается, что не все соблюдают эту формулу, введение единой системы должно изменить ситуацию и укоренить базовые гарантии на федеральном уровне.

Общество На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.

Общество Более 170 клиентов Почты России стали миллионерами в 2019 году Согласно статистике государственных лотерей, в 2019 году посетители отделений Почты России приобрели более 83 миллиона лотерейных билетов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.