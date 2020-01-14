В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.

с чего всё началось

Отмечается, что самое заметное снижение произошло перед новогодними праздниками. В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ. Как уточняется, в 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%.

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