Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала и её продлении до 31 декабря 2026 года. Маткапитал в размере 466 тысяч 617 рублей получат семьи, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.

В России более 900 тысяч семей воспользовались маткапиталом

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