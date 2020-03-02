Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России более 900 тысяч семей воспользовались маткапиталом

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала и её продлении до 31 декабря 2026 года. Маткапитал в размере 466 тысяч 617 рублей получат семьи, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.
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Льготную ипотеку в РФ оформили вдвое больше семей, чем ожидалось

РИА Новости03:49

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Минтруд: в 2019 году средствами материнского капитала воспользовались 900 тысяч семей

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Заявки на льготную ипотеку для семей с детьми вдвое превысили прогнозы

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Вести.Ru05:09

В России 936 тысяч семей воспользовались материнским капиталом

РЕН ТВ05:43
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У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус

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По отношению к январю 2019 года цены снизились на 43% и находятся на уровне минимальных семилетних значений Сахарная затоварка на Алтае Единственный производитель сахара за Уралом – Черемновский сахарный завод – планирует выпустить рекордные 180 тыс. тонн сахарного песка за сезон переработки 2019-2020 годов.
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Общество

ИТ-разработчики предупредили о «развале отрасли» инициативой ФАС

В середине февраля на сайте Regulation.gov.ru был опубликован проект поправок в закон «О защите конкуренции», согласно которому разработчиков программного обеспечения предлагается лишить иммунитета на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности.
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В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
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После старта торгов рубль укрепился по отношению к доллару и евро

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Торговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины

«Красный куб» имел около 200 точек и был одной из крупнейших в России сетей магазинов подарков.
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Банки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
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На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
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В «Слуге народа» заявили о необходимости изменений в кабмине Украины

Заместитель главы украинской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в правительстве Украины необходимы изменения.
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«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

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Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
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В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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Вспышка коронавируса уменьшила загрязнение воздуха в Китае

Вестник Кавказа вчера в 13:15
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Кремль прокомментировал задержание журналистов Sputnik Турция

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В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом

В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
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В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
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На Филиппинах бывший охранник захватил в заложники около 30 человек

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