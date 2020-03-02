Общество
РИА НовостиВ России более 900 тысяч семей воспользовались маткапиталом
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала и её продлении до 31 декабря 2026 года. Маткапитал в размере 466 тысяч 617 рублей получат семьи, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.
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Минтруд: в 2019 году средствами материнского капитала воспользовались 900 тысяч семей
Московский Комсомолец04:21
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