Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.

с чего всё началось

Концерн Unilever выводит с российского рынка листовой чай под марками Lipton и Brooke Bond, пишет РБК. На прилавках магазинов останутся только пакетированные сорта, которые наиболее популярны у российских потребителей.

В России больше не будет листового чая Lipton и Brooke Bond

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