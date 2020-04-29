Общество

Sostav.ruSostav.ruВ России больше не будет листового чая Lipton и Brooke Bond

Концерн Unilever выводит с российского рынка листовой чай под марками Lipton и Brooke Bond, пишет РБК. На прилавках магазинов останутся только пакетированные сорта, которые наиболее популярны у российских потребителей.
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с чего всё началось

Unilever отказался от продаж в России листового чая Lipton и Brooke Bond

Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.
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