Общество

RT на русскомRT на русскомВ России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина. Отмечается, что с 2021 года их оплату будет компенсировать Фонд социального страхования, а не работодатель.
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Андрей Исаев
Работникам этот законопроект дает ряд преимуществ. Например, у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Также плюс в том, что трудящийся, получая деньги на больничный непосредственно из кассы ФСС, будет чувствовать себя более спокойно.
— Андрей Исаев, российский политикDaily Storm вчера в 22:00
с чего всё началось

Болеть не вредно: в России меняют систему оплаты отпусков и декретов

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