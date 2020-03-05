Общество

RT на русскомRT на русскомВ России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина. Отмечается, что с 2021 года их оплату будет компенсировать Фонд социального страхования, а не работодатель.
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Андрей Исаев
Кроме того, трудящийся, получая деньги на больничный из кассы Фонда социального страхования, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель.
— Андрей Исаев, российский политикНевские Новости 20:40
с чего всё началось

Болеть не вредно: в России меняют систему оплаты отпусков и декретов

В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. С 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Такой законопроект правительства готовы поддержать в «Единой России» и других фракциях парламента.
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