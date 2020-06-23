Экономика
Российская газетаПутин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли
В ходе состоявшейся 10 июня встречи с представителями отрасли Путин дал поручение кабмину совместно с экспертами проработать такие шаги. И планы по поддержке отрасли подготовлены, решения приняты, отметил глава государства.
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с чего всё началось
Чтобы снизить финансовую нагрузку на IT-фирмы, страховые взносы снизят с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Мера будет действовать бессрочно.Секрет фирмывчера в 11:08
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Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии
Интерфаксвчера в 11:01
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Презентация Cyberpunk 2077 пройдет 25 июня в 19:00 мск
Трансляция начнется в 19:00 мск 25 июня на канале игры на Twitch.
CyberSport.ru 10:15
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СМИ выяснили причину увольнения Кодзимы из Konami
Релиз игры был назначен на 2016 год, но в 2015-м Konami отменила её выход из-за увольнения Кодзимы.
CyberSport.ru 09:10
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На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
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Армия и оружие
Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
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Политика
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Путин и Макрон в пятницу проведут переговоры по видеоконференции
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в пятницу провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщают парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
Интерфакс 18:29
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
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Газета.Ru 14:52
Политика
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США не допустят поступление на вооружение Ирана российских и китайских истребителей, заявил госсекретарь Майк Помпео в своем Twitter.
Rambler News Service 12:28
Армия и оружие
США перебазируют в Польшу две тысячи военных
США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих, сообщает издание Gazeta Prawna.
РИА Новости вчера в 02:06
Политика
Украина потребовала от России плату за базирование флота в Крыму
Украина хочет получать от России арендную плату за использование Севастополя в качестве базы Черноморского флота.
BFM.ru 13:08
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Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
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Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России
Обновленные цены на Battle Pass 2020: стандартный Battle Pass 2020 — 689 ₽; Battle Pass 2020 + 50 уровней — 2 019 ₽; Battle Pass 2020 + 100 уровней — 3 109 ₽; 5 уровней — 172 ₽; 11 уровней — 345 ₽; 24 уровня — 689 ₽. Ранее стало известно, что Valve продлила длительность Боевого пропуска на одну неделю.
Dota2.ru 12:58
Политика
Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма
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ФАН 11:07
Технологии
Microsoft показала новое меню Пуск в Windows 10: «плавный дизайн» и лёгкость
Microsoft сегодня представила на обозрение ещё один взгляд на то, как будет выглядеть переработанное меню «Пуск» в Windows 10 — и это, похоже, большой шаг вперёд.
3DNews 16:54
Наука
Новый российский сверхпрочный материал усилит ПД-14
NewInform 05:08
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
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Российская газета вчера в 12:28
Кино
Вышел трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна»
Inc-news.ru 09:30
Космос
В Шанхае завершили строительство основной конструкции самого большого в мире планетария
Планетарий, пишет в среду местная газета Shanghai Daily, станет самым большим в мире.
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Общество
Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в России эпидемия коронавируса идет на спад.
Газета.Ru 08:52
Технологии
В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург 05:55
Авто
Geely вывел на рынок кроссовер HaoYue — конкурента Toyota Highlander
Китайский автопроизводитель Geely передал покупателям первые экземпляры полноразмерных кроссоверов HaoYue, предзаказы на которые начали принимать две недели назад.
Letnews.ru вчера в 03:37
Футбол
«Сельта» обыграла «Реал Сосьедад», Смолов получил карточку
Российский нападающий гостей Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте встречи, результативными действиями не отметился, но получил желтую карточку за грубую игру в отношении вратаря соперника.
ProstoProSport 15:25
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
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Выявлять коронавирус по голосу учатся в Бразилии
ИнфоСМИ вчера в 14:34
Шоу-бизнес
В семье певицы Натали случилась трагедия
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Gazeta.SPb 08:16