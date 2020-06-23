Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли

В ходе состоявшейся 10 июня встречи с представителями отрасли Путин дал поручение кабмину совместно с экспертами проработать такие шаги. И планы по поддержке отрасли подготовлены, решения приняты, отметил глава государства.
Читать в источнике
Комментировать549
с чего всё началось
Чтобы снизить финансовую нагрузку на IT-фирмы, страховые взносы снизят
 с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Мера будет действовать бессрочно.
Секрет фирмывчера в 11:08

Подробнее о событии

Что означает налоговый маневр в российской IT-отрасли

Газета.Ru01:30

Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии

Интерфаксвчера в 11:01

ИТ-бизнес вывели на налоговый маневр

Коммерсантъвчера в 13:57

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

RT на русскомвчера в 11:05

Путин объявил о налоговом маневре в IТ отрасли

Эхо Москвывчера в 14:34

Путин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли

РИА Новостивчера в 10:43

Путин предложил снизить ставку страховых взносов для ИТ-компаний до 7,6%

РБКвчера в 11:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Происшествия

Сыновья дагестанского депутата устроили перестрелку в Махачкале

Известия 10:37
36
Игры

Презентация Cyberpunk 2077 пройдет 25 июня в 19:00 мск

Трансляция начнется в 19:00 мск 25 июня на канале игры на Twitch.
CyberSport.ru 10:15
2
Игры

СМИ выяснили причину увольнения Кодзимы из Konami

Релиз игры был назначен на 2016 год, но в 2015-м Konami отменила её выход из-за увольнения Кодзимы.
CyberSport.ru 09:10
Финансы

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
3
Спорт

Матыцин отреагировал на открытое письмо легкоатлетов Путину

ProstoProSport 04:34
1
Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

RT на русском 16:33
58
Политика

Путин и Макрон в пятницу проведут переговоры по видеоконференции

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в пятницу провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщают парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
Интерфакс 18:29
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
2,6K
Политика

Помпео: США не допустят закупки Ираном оружия у России и Китая

США не допустят поступление на вооружение Ирана российских и китайских истребителей, заявил госсекретарь Майк Помпео в своем Twitter.
Rambler News Service 12:28
12
Армия и оружие

США перебазируют в Польшу две тысячи военных

США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих, сообщает издание Gazeta Prawna.
РИА Новости вчера в 02:06
115
Политика

Украина потребовала от России плату за базирование флота в Крыму

Украина хочет получать от России арендную плату за использование Севастополя в качестве базы Черноморского флота.
BFM.ru 13:08
2,7K
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
1K
Киберспорт

Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России

Обновленные цены на Battle Pass 2020: стандартный Battle Pass 2020 — 689 ₽; Battle Pass 2020 + 50 уровней — 2 019 ₽; Battle Pass 2020 + 100 уровней — 3 109 ₽; 5 уровней — 172 ₽; 11 уровней — 345 ₽; 24 уровня — 689 ₽. Ранее стало известно, что Valve продлила длительность Боевого пропуска на одну неделю.
Dota2.ru 12:58
Политика

Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма

Немецкий политолог Андреас Умланд считает, что России будет сложно «содержать» Крым на фоне последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
ФАН 11:07
Технологии

Microsoft показала новое меню Пуск в Windows 10: «плавный дизайн» и лёгкость

Microsoft сегодня представила на обозрение ещё один взгляд на то, как будет выглядеть переработанное меню «Пуск» в Windows 10 — и это, похоже, большой шаг вперёд.
3DNews 16:54
1
Наука

Новый российский сверхпрочный материал усилит ПД-14

NewInform 05:08
2
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
203
Кино

Вышел трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна»

Inc-news.ru 09:30
51
Космос

В Шанхае завершили строительство основной конструкции самого большого в мире планетария

Планетарий, пишет в среду местная газета Shanghai Daily, станет самым большим в мире.
ТАСС 07:56
Общество

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в России эпидемия коронавируса идет на спад.
Газета.Ru 08:52
358
Технологии

В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram

В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург 05:55
534
Авто

Geely вывел на рынок кроссовер HaoYue — конкурента Toyota Highlander

Китайский автопроизводитель Geely передал покупателям первые экземпляры полноразмерных кроссоверов HaoYue, предзаказы на которые начали принимать две недели назад.
Letnews.ru вчера в 03:37
10
Футбол

«Сельта» обыграла «Реал Сосьедад», Смолов получил карточку

Российский нападающий гостей Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте встречи, результативными действиями не отметился, но получил желтую карточку за грубую игру в отношении вратаря соперника.
ProstoProSport 15:25
Общество

Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде

Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
1,3K
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
775
Общество

Два томских вуза обошли новосибирский университет в рейтинге Forbes

Тайга.инфо 02:46
727
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
1,2K
Наука

Выявлять коронавирус по голосу учатся в Бразилии

ИнфоСМИ вчера в 14:34
9
Шоу-бизнес

В семье певицы Натали случилась трагедия

В воскресенье, 21 июня, у популярной певицы девяностых и нулевых Натали случилась трагедия в семье: звезда потеряла отца.
Gazeta.SPb 08:16
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное