Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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