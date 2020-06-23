Экономика
RT на русскомПутин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии
Интерфакс23 июня в 11:01
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