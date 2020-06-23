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Авто Volkswagen отзывает седаны Polo в РФ Компания Volkswagen объявила о массовом отзыве седанов Volkswagen Polo в России.

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Авто До 2021 года отложили введение новых правил автотюнинга Ранее планировалось, что изменения в закон должны вступить в силу 1 июля 2020 года. Новая дата вступления поправок — 1 июля 2021 года.