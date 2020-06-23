Экономика
Piter.tvВ России будет проведен налоговый маневр в IT-отрасли
В России будет проведен налоговый маневр в IT-отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках телеобращения к россиянам. Глава государства посчитал, что это правильное решение.
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Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии
Интерфакс23 июня в 11:01
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 20:11, Ашберн
Авто
Opel представил кроссовер Opel Mokka нового поколения
Ugpressa.ru вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.
РИА Новости 12:49
Политика
Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия 18:51
Футбол
АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции благодаря экс-игроку «Рубина»
АЕК под руководством Массимо Карреры вышел в финал Кубка Греции. По итогам двух встреч команда превзошла "Арис".
ProstoProSport 00:11
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Шоу-бизнес
Обогнал Бузову и Крида: Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг Forbes
Дагестанский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг Forbes, как самая успешная российская звезда в возрасте до 40 лет.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 08:25
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Экономика
Экономика Европы приблизилась к обрыву
Представители сферы услуг говорят, что их бизнес приблизится к обрыву, если выплаты прекратятся.
Lenta.ru 20:06
Общество
В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов
Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ.
Интерфакс 11:54
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Общество
Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена
Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.
Агентство Москва 13:44
Космос
В NASA показали, как выглядит закат солнца на других планетах
ТК Звезда вчера в 10:48
Авто
Обновленный Genesis G70 показали без камуфляжа
В сети появились изображения обновлённого Genesis G70 без камуфляжа. Снимки опубликовал портал The Korean Car Blog.
За рулем Кубань 01:13
Экономика
Социалка проросла поправками: обновленный сахалинский бюджет приняла облдума
Сахалинская областная дума после трехчасового обсуждения согласовала поправки в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022.
Сахалин.Инфо 18:25
Музыка
Борис Гребенщиков выпустил новый альбом «Знак огня»
Российская газета 23 июня в 03:51
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости 02:47
Происшествия
Три автомобиля сгорели у отделения ГИБДД в Южно-Сахалинске
Три микроавтобуса потушили на площадке у МРЭО ГИБДД в Южно-Сахалинске.
АСТВ 19:31
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала слухи о романе Харламова с «некой Ксюшей»
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о романе шоумена Гарика Харламова с участницей юмористического коллектива Уральские пельмени Ксенией Корневой.
NewInform вчера в 14:01
Футбол
Боярский не верит в победу ЦСКА и ставит на поражение «Спартака». Прогнозы на матчи 24-го тура
Экс-защитник ЦСКА Максим Боков и народный артист России, актер, певец и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделились прогнозами на матчи 24-го тура Тинькофф чемпионата России.
Спорт-Экспресс 17:00
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru 18:50
Здоровье
Производитель препарата от коронавируса готов выпускать до 1 млн упаковок в месяц
Завод «Биохимик» (входит в группу компаний «Промомед») в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир» («Фавипиравир») для лечения коронавируса, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Дмитрий Земсков.
Коммерсантъ 18:37
Здоровье
Отмена сессии ПАСЕ и открытие Эйфелевой башни. Главное о коронавирусе за 25 июня
Глава Роспотребнадзора: первая промышленная партия вакцины от коронавируса в РФ может появиться осенью.
ТАСС 12:11
Авто
Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
Кино
Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
Rambler News Service 05:35