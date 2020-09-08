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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В России будет разработана облегченная версия вакцины от коронавируса

Облегченная версия вакцины от коронавируса будет разработана научным центром им. Гамалеи в России, сообщил заведующий отделом центра, профессор Александр Бутенко 8 сентября в интервью радио Sputnik.В источнике
Александр Бутенко
Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная. У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе, у всех вакцин есть градации - для детей и для взрослых.
С чего всё началось
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Центр Гамалеи: не все получат одну и ту же вакцину от COVID-19

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину "Спутник V" от вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 болезни COVID-19. Ее разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
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В центре Гамалеи рассказали об облегчённом варианте вакцины от COVID-19

RT на русском21:08
РИА Новости

В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19

РИА Новости22:40
Коммерсантъ

В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса

Коммерсантъ21:39
РЕН ТВ

Облегченную вакцину от коронавируса выпустят в России

РЕН ТВ00:41
РБК

Россиянам пообещали две версии вакцины от COVID-19

РБК20:52
Lenta.ru

Россиянам пообещали облегченную версию вакцины от коронавируса

Lenta.ru19:59
Радио Sputnik

Центр Гамалеи: не все получат одну и ту же вакцину от COVID-19

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Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и еще двое членов совета — Иван Кравцов и Антон Родненков — утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину
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Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального в свой адрес

Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены основателя ФБК Алексея Навального Юлии в свой адрес, где она заявила о недоверии и неуважении к нему.
Ведомостивчера в 10:19
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В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

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Новые Известиявчера в 06:27
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

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RT на русскомвчера в 06:09
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Аналитики National Interest призвали не допустить в Белоруссии «украинского сценария»

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ИА Красная Весна01:55

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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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Пробивая третье дно: худшее полугодие для авторынка Татарстана за 10 лет

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Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей.
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