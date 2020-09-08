В России будет разработана облегченная версия вакцины от коронавируса
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Облегченная версия вакцины от коронавируса будет разработана научным центром им. Гамалеи в России, сообщил заведующий отделом центра, профессор Александр Бутенко 8 сентября в интервью радио Sputnik.В источнике
Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная. У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе, у всех вакцин есть градации - для детей и для взрослых.
С чего всё началось
Центр Гамалеи: не все получат одну и ту же вакцину от COVID-19
В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину "Спутник V" от вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 болезни COVID-19. Ее разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Радио Sputnik19:00
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