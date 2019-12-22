Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик

В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
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с чего всё началось

Командующий дальней авиацией рассказал о полетах «за три моря»

Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения, который станет уже беспилотным.
Московский Комсомолецвчера в 11:30

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У России к 2040 году появится беспилотный бомбардировщик шестого поколения

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Россия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик

Газета.Ruвчера в 16:16

Россия решила создать беспилотный стратегический бомбардировщик

РБКвчера в 19:58

Российские военные планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик

Московский Комсомолецвчера в 17:30

Минобороны России сообщило о создании беспилотного стратегического бомбардировщика к 2040 году

Коммерсантъвчера в 22:48

Беспилотный стратегический бомбардировщик создадут в РФ к 2040 году

РЕН ТВвчера в 16:13

В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик

РИА Новостивчера в 15:56
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Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена.
ТАСС 03:16
Происшествия

В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы полосы

В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Российская газета 03:14
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Юрист не исключил подачи Nord Stream 2 иска из-за приостановки работ

Компания Nord Stream 2 может обратиться в суд из-за прекращения работ по укладке трубопровода, если ее соглашение с Allseas не предусматривает форс-мажоров, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
РИА Новости 03:05
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По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
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«Союзмультфильм» выпустил финал трилогии о медвежонке Умке

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Молдавия получит российский газ привычным путем — Додон

Додон сказал, что Россия и Украина смогли договориться по вопросу транзита российского газа, поэтому Молдавия продолжит получать голубое топливо привычным путем.
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Третья строчка - еще один экс-лидер, приключенческая комедия со Скалой Джонсоном "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) - 151,3 млн рублей за неделю и более 820 млн общей кассы.
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Минобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»

«Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-350 «Витязь».
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Общество

Матвиенко призвала правительство запретить продажу снюсов

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента России обратится к правительству страны с просьбой запретить продажу снюсов.
Московский Комсомолец 02:42
Политика

Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине

Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
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Политика

Пушков оценил приостановку работы Allseas над «Северным потоком — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter написал, что американские санкции осложняют окончание строительства "Северного потока — 2", однако они не делают завершение работ невыполнимыми.
РИА Новости 02:31
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
RT на русском 02:02
Происшествия

В Екатеринбурге в ДТП погиб пешеход

Внедорожник отбросило на пешеходов после столкновения с другим автомобилем в Екатеринбурге, один мужчина погиб, несовершеннолетняя девочка госпитализирована с тяжелой травмой головы, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
РИА Новости 03:14
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В Германии назвали сроки строительства «Северного потока – 2»

Координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер выразил надежду, что «Северный поток – 2» будет достроен во второй половине 2020 года.
Взгляд.ру 02:54
Технологии

В Кемеровской области запустили в работу беспилотный КАМАЗ

В Кемеровской области впервые в России был запущен в работу беспилотный Камаз, передает ОТР.
Общественное телевидение России 21 декабря в 07:34
Общество

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
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Происшествия

На Чукотке после схода крупнейшей за 35 лет лавины пропал сноубордист

На Чукотке 22 декабря в окрестностях поселка Эгвекинот сошла мощная снежная лавина.
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Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Общество

Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
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Белоруссия подписала дорожную карту по отмене роуминга с Россией

«В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи России и Беларуси подписана „дорожная карта“ по отмене роуминга на территории Союзного государства», — приводит сообщение РИА «Новости».
Телеканал 360° 03:01
Финансы

Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
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В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе

В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
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Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

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Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
Политика

Украина согласовала часть списков для обмена пленными в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже согласована часть списков для обмена пленных в Донбассе, но для того, чтобы забрать всех удерживаемых, необходимо доработать списки.
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Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
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Xiaomi укрепилась на крупнейшем рынке телевизоров

Стоит отметить, что компания Xiaomi возглавила рейтинг самых успешных поставщиков телевизоров в Китае еще в июле этого года, когда продажи компании превысили 4 млн единиц.
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RT на русском вчера в 22:40
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Сергей Иванович Кобылаш
Военачальник
Советский и российский военачальник. Командующий дальней авиацией с 16 сентября 2016 года. Генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации. Заслуженный военный лётчик Российской Федерации. Участник Первой и Второй чеченских войн, войны в Южной Осетии в 2008 году.
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