Коронавирус
REGNUMВ России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом
Москва, 14 марта 2020, 17:41 — REGNUM В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, заявил 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Мы приняли решение создать координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией», — заявил Мишустин.
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Мишустин: в РФ создается координационный совет по борьбе с коронавирусом
Будущее России. Национальные проекты10:01
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Общество
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Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.
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Переговоры военных делегаций России и Турции прошли конструктивно, стороны подтвердили все договоренности, достигнутые на переговорах лидеров двух стран.
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Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
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В прошлом — игрок МФК ВИЗ (ныне "Синара") С 2001 года является председателем Федерации футбола Свердловской области, с 1 марта 2003 года возглавляет ФК "Урал" Также занимает пост вице-президента Ассоциации мини-футбола России (с 2011 года) О руководстве РФС и реформе Олимп-Кубка России Фото: © РИА Новости / Александр Вильф — Я не поддерживаю идею реформы Кубка России.