Москва, 14 марта 2020, 17:41 — REGNUM В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, заявил 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Мы приняли решение создать координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией», — заявил Мишустин.

В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом

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