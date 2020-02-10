Общество

REGNUMREGNUMВ России будет создан стратегический запас медицинских масок

Источник в Росрезерве сообщил, что в настоящее время запаса масок у государства нет, но создать его планируется в ближайшее время вне зависимости от угрозы распространения коронавируса. Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на медицинские маски в ряде регионов увеличились в разы.
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с чего всё началось

Масковое слово: премьер поручил создать резерв от коронавируса

Правительство поручило сформировать стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавируса в России. Это следует из протокола оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями (копия есть у «Известий»).
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок

РБКвчера в 20:08

Мишустин поручил создать резерв медицинских масок

Известиявчера в 18:03

СМИ: в России создадут стратегический запас медицинских масок

Московский Комсомолецвчера в 18:49

В России будет создан стратегический запас медицинских масок

REGNUMвчера в 18:48

Стратегический запас медицинских масок создадут в России

News.ruвчера в 18:38

«Известия»: правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок

ТАССвчера в 18:04

В России создадут стратегический запас медицинских масок

Lenta.ruвчера в 19:24
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Армия и оружие

В США назвали препятствие для победы в войне с Россией

REGNUM 00:22
Общество

Текслер пообещал чиновникам «разбор полётов» из-за карантинного центра

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал устроить подчинённым «разбор полётов» из-за ситуации с карантинным центром для граждан Китая, об этом глава региона сообщил на своей официальной странице в Инстаграм.
АиФ Челябинск вчера в 12:35
Политика

Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы

МИД Украины заявил, что страна разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы, которая сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения.
Life.ru 08 февраля в 23:03
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

Россияне пострадали на Пхукете в результате аварии двух катеров

Два человека погибли, 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров с туристами на Пхукете в Таиланде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Phuket News.
BFM.ru вчера в 23:44
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".
РИА Новости вчера в 23:28
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Общество

В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве.
ТАСС вчера в 15:49
Армия и оружие

Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители

Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ превратится в истребитель, способный справиться с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами противника.
Известия вчера в 16:01
Общество

Борт из Нью-Йорка в Лондон установил рекорд благодаря урагану

Летевший из Нью-Йорка в Лондон пассажирский Boeing 747-436 авиакомпании British Airways преодолел этот путь за 4 часа 56 минут благодаря урагану Сиара.
RT на русском 00:47
Футбол

Георгий Джикия: «Сейчас я развею миф о Тедеско»

Накануне команда Доменико Тедеско обыграла «Партизан» (3:2) и стала победителем Кубка «Париматч Премьер» — как и в прошлом году.
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире

Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Актуальные Новости вчера в 04:59
Общество

Минтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины

В министерстве транспорта России оценили идею сократить срок использования шипованных шин. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Адвокат Успенской заявил, что у дочери артистки имеется «диагноз»

Бывший представитель певицы Любови Успенской, адвокат Александр Бенхин заявил, что дочь артистки Татьяна Плаксина "не может отвечать за поступки".
Народные новости вчера в 21:55
Политика

ФРГ выступила против экстерриториальных санкций США

Германия отвергает любые экстерриториальные санкции Соединенных Штатов Америки, заявили «Известиям» в министерстве экономики и энергетики ФРГ.
Известия вчера в 16:05
Политика

Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной

Киев был инициатором разрыва дипломатических отношений с Москвой, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости вчера в 13:10
Общество

Военным с госнаградами дадут скидки на продукты и одежду

Российские военнослужащие, имеющие государственные награды, получат скидки от 3 до 20 процентов в сетевых магазинах.
Lenta.ru вчера в 23:40
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.
RT на русском 00:24
Экономика

Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

Владелец «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей», X5 Retail Group, не просто остается крупнейшим отечественным розничным продавцом, поднявшись в глобальном рейтинге Deloitte за отчетный период с 47-го на 42-е место, но на этот раз обошел и всех своих российских конкурентов по темпам роста.
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Новый бойфренд Лолиты оплатил ее отдых в Израиле

StarHit.ru вчера в 12:30
Футбол

Лидеры чемпионата Германии «Бавария» и «РБ Лейпциг» разошлись миром

Красная весна вчера в 13:54
Происшествия

Пропавшую после корпоратива в Петербурге молодую девушку нашли мертвой

Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку Кристину К. нашли мертвой, сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».
ФАН 08 февраля в 11:35
Происшествия

Под Петербургом погибли двое провалившихся под лед лыжников

В Тосненском районе Ленинградской области под лед провалились двое лыжников. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РБК 08 февраля в 10:37
Шоу-бизнес

Александр Друзь пожаловался на свою пенсию

Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости 00:29
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru 07 февраля в 11:00
Спорт

Сборная Бразилии разгромила Аргентину и пробилась на Олимпиаду-2020

Молодежная сборная Бразилии провела матч с командой Аргентины в рамках квалификации на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Матч ТВ вчера в 23:18
Космос

Запуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта

Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации.
Известия вчера в 23:02
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Discover24 вчера в 02:24
Фигурное катание

Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

РИА Новости 08 февраля в 12:56
Как работают Яндекс.Новости?
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