Правительство поручило сформировать стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавируса в России. Это следует из протокола оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями (копия есть у «Известий»).

с чего всё началось

Источник в Росрезерве сообщил, что в настоящее время запаса масок у государства нет, но создать его планируется в ближайшее время вне зависимости от угрозы распространения коронавируса. Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на медицинские маски в ряде регионов увеличились в разы.

В России будет создан стратегический запас медицинских масок

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