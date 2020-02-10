Общество
REGNUMВ России будет создан стратегический запас медицинских масок
Источник в Росрезерве сообщил, что в настоящее время запаса масок у государства нет, но создать его планируется в ближайшее время вне зависимости от угрозы распространения коронавируса. Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на медицинские маски в ряде регионов увеличились в разы.
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с чего всё началось
Правительство поручило сформировать стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавируса в России. Это следует из протокола оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями (копия есть у «Известий»).Известиявчера в 16:01
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Общество
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Общество
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Общество
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Экономика
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Владелец «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей», X5 Retail Group, не просто остается крупнейшим отечественным розничным продавцом, поднявшись в глобальном рейтинге Deloitte за отчетный период с 47-го на 42-е место, но на этот раз обошел и всех своих российских конкурентов по темпам роста.
Шоу-бизнес
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Футбол
Лидеры чемпионата Германии «Бавария» и «РБ Лейпциг» разошлись миром
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Происшествия
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