Общество
Менделеевские новостиВ России будет введён «суверенный Рунет»
В России 1 ноября 2019 года вступит в силу закон о «суверенном интернете», согласно которому будет формироваться единая национальная Сеть внутри страны. Проект одобрили в первом чтении в Государственной Думе.
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Останутся только «Одноклассники»? Что случится с интернетом после 1 ноября
Екатеринбург Онлайн29 октября в 23:00
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
Армия и оружие
На Балтике и Дальнем Востоке развернута РЛС «Подсолнух»
В городе R 30 октября в 05:15
Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия вчера в 08:40
Происшествия
В Подмосковье горит склад с древесиной
Площадь пожара на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова увеличилась до 1600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС 03:21
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru 30 октября в 10:00
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
ТАСС Спорт вчера в 17:19
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Происшествия
В Петербурге произошел пожар в здании автосервиса
Загорелось одноэтажное здание на улице Салова. «Фонтанка» отмечает, что пожар произошел в здании автосервиса.
РБК 03:03
Армия и оружие
Пентагон подтвердил планы США контролировать сирийскую нефть
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные намерены контролировать нефтяные месторождения в Сирии для того, что защитить их от «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).
News.ru 04:03
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Армия и оружие
ИГ подтвердило смерть своего лидера Аль-Багдади
Znak.com вчера в 11:42
Происшествия
Уральский бизнесмен выплатил ипотеку убитой Ксении Каторгиной
Уралинформбюро 03:23
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК вчера в 08:35
Транспорт
Минтранс разработал ПДД и дорожные знаки для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект правил, регулирующих передвижение электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев.
REGNUM вчера в 20:44
Экономика
Цены на аренду жилья в России выросли на 27%
Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.
Газета.Ru вчера в 20:00
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Общество
Страдающий от рака поджелудочной железы назвал симптомы болезни
Американский телеведущий Алекс Требек, который страдает от рака поджелудочной железы, назвал симптомы болезни.
7 новостей 01:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске
Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
OAnews 02:10
Технологии
Россия создаст свою спутниковую систему телефонной связи
RT на русском 04:07
Политика
Белоруссия унифицирует с Россией таргетирование инфляции
Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции — с целями, близкими российскому Центробанку.
RT на русском 03:43
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
РИА Новости вчера в 20:48
Общество
Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве
Интерфакс вчера в 02:01
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41