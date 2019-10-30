В России 1 ноября 2019 года вступит в силу закон о «суверенном интернете», согласно которому будет формироваться единая национальная Сеть внутри страны. Проект одобрили в первом чтении в Государственной Думе.

В России будет введён «суверенный Рунет»

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