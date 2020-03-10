Финансы
Кавказ ПостВ России центральные телеканалы проигнорировали обвал рубля
Внимание на курс обратил TJournal. Как отмечает znak.com,«Первый» продемонстрировал пятиминутный сюжет о том, что в российском правительстве обсуждали «экономическую стабильность в стране в связи с падением цен на нефть». Прозвучало, что «ЦБ принял экстренные меры по поддержке рубля».
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