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Piter.tv
Piter.tv

В России цены на лекарства и медизделия выросли почти на 9%

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что в России подорожали лекарства и медизделия. Об этом сообщает Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). Как оказалось, в августе цены выросли на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%

Цены на лекарства и медицинские изделия в России выросли почти на 9% по итогам августа, причем некоторые препараты стали дороже более чем на 20%. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
ТАСС

Цены на медикаменты и медтовары в России в августе в среднем выросли на 8,4%

ТАССвчера в 05:42
ФедералПресс

«Лекарства либо станут дефицитом, либо подорожают в несколько раз». Эксперт о том, как дорого стало болеть

ФедералПрессвчера в 05:22
URA.Ru

В России лекарства подорожали на 20%

URA.Ruвчера в 17:51
РЕН ТВ

Цены на лекарства в России выросли почти на 9%

РЕН ТВвчера в 19:39
News.ru

Лекарства подорожали в России на 20%

News.ruвчера в 19:08
Телеканал 360°

Лекарства подорожали на 9%. До конца года они могут прибавить в цене еще 10%

Телеканал 360°вчера в 21:39
Известия

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Известиявчера в 18:45

Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков

Бумажные свидетельства о поверке счетчиков теряют юридическую силу, они могут выдаваться по желанию заказчика метрологических работ, но будут носить только справочный характер (свидетельства, выданные до 24 сентября 2020 года, сохраняют силу до окончания интервала между поверками).
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Российская газета19:00
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
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Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины от COVID-19

«В настоящее время во всём мире ведутся разработки профилактических препаратов против COVID-19 на основе нескольких технологических платформ: субъединичные, векторные реплицирующиеся и векторные нереплицирующиеся, РНК и ДНК-вакцины, инактивированные, живые аттенуированные (ослабленные) и вакцины на основе вирусоподобных частиц», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском00:56
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известиявчера в 10:25
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В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
REGNUM00:08
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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