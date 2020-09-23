В России цены на лекарства и медизделия выросли почти на 9%
В среду, 23 сентября, стало известно о том, что в России подорожали лекарства и медизделия. Об этом сообщает Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). Как оказалось, в августе цены выросли на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.В источнике
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Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%
Цены на лекарства и медицинские изделия в России выросли почти на 9% по итогам августа, причем некоторые препараты стали дороже более чем на 20%. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».
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