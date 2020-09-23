Аргументы и Факты 25

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что в России подорожали лекарства и медизделия. Об этом сообщает Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). Как оказалось, в августе цены выросли на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.