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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России цены на лекарства и медизделия выросли почти на 9%

Цена йода стала на 29 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Стоимость ртутного медицинского термометра выросла на 27 процентов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%

Цены на лекарства и медицинские изделия в России выросли почти на 9% по итогам августа, причем некоторые препараты стали дороже более чем на 20%. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
ТАСС

Цены на медикаменты и медтовары в России в августе в среднем выросли на 8,4%

ТАССвчера в 05:42
Телеканал 360°

Лекарства подорожали на 9%. До конца года они могут прибавить в цене еще 10%

Телеканал 360°вчера в 21:39
URA.Ru

В России лекарства подорожали на 20%

URA.Ruвчера в 17:51
РЕН ТВ

Цены на лекарства в России выросли почти на 9%

РЕН ТВвчера в 19:39
News.ru

Лекарства подорожали в России на 20%

News.ruвчера в 19:08
ФедералПресс

В России лекарства подорожали почти на 9%

ФедералПрессвчера в 19:41
Известия

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Известиявчера в 18:45

Все регионы России получили пробные партии вакцины «Спутник V»

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
RT на русском03:18
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В Белоруссии начнут наказывать родителей за участие детей в митингах

"Генпрокуратура инициирует в ближайшее время внесение изменений в законодательство с тем, чтобы ужесточить ответственность родителей, которые вовлекают детей в акции протеста", - приводит БЕЛТА слова генпрокурор Андрей Швед.
SM News04:36
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РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины

Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.
РИА Новости03:11
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Новая линейка AMD Ryzen 5000U может включать старые процессоры

В начале следующего года компания AMD должна выпустить мобильные процессоры Ryzen 5000U на архитектуре Zen 3. Согласно ряду данных, эта линейка на самом деле будет состоять из двух: процессоров Cezanne и процессоров Renoir Refresh или же Lucienne.
iXBT.com04:05

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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