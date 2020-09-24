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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России цены на лекарства и медизделия выросли почти на 9%

Цена йода стала на 29 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Стоимость ртутного медицинского термометра выросла на 27 процентов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%

Цены на лекарства и медицинские изделия в России выросли почти на 9% по итогам августа, причем некоторые препараты стали дороже более чем на 20%. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01
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РЕН ТВ

Цены на лекарства в России выросли почти на 9%

РЕН ТВвчера в 19:39
Телеканал 360°

Лекарства подорожали на 9%. До конца года они могут прибавить в цене еще 10%

Телеканал 360°вчера в 21:39
ФедералПресс

В России лекарства подорожали почти на 9%

ФедералПрессвчера в 19:41
ТАСС

Цены на медикаменты и медтовары в России в августе в среднем выросли на 8,4%

ТАССвчера в 05:42
News.ru

Лекарства подорожали в России на 20%

News.ruвчера в 19:08
URA.Ru

В России лекарства подорожали на 20%

URA.Ruвчера в 17:51
Известия

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Известиявчера в 18:45

В Москве ряд крупных магазинов закрыли за нарушение масочно-перчаточного режима

Власти в Москве приостановили работу нескольких крупных магазинов сетей "Перекресток" и "Магнолия" за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В Москве ряд крупных магазинов закрыли за нарушение масочно-перчаточного режима
ТАСС08:01
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На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
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МИД оценил освещение Западом успеха российской вакцины от COVID-19

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что негативное освещение успехов российской медицины западными странами, в том числе в разработке вакцины от коронавируса, приобретает беспрецедентные масштабы.
РИА Новости07:49

РФ потребовала от ФРГ в 10-дневный срок передать данные по Навальному

Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило ноту германскому представительству ОЗХО с требованием предоставить материалы по делу оппозиционера Алексея Навального в десятидневный срок.
Интерфакс07:38
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РФПИ рассказал об интересе инвесторов США к российской вакцине

Частные американские фармацевтические компании и инвестиционные фонды намерены вложить деньги в российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Национальная служба новостей06:45