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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России цены на лекарства и медизделия выросли почти на 9%

Цена йода стала на 29 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Стоимость ртутного медицинского термометра выросла на 27 процентов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%

Цены на лекарства и медицинские изделия в России выросли почти на 9% по итогам августа, причем некоторые препараты стали дороже более чем на 20%. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
ТАСС

Цены на медикаменты и медтовары в России в августе в среднем выросли на 8,4%

ТАССвчера в 05:42
Телеканал 360°

Лекарства подорожали на 9%. До конца года они могут прибавить в цене еще 10%

Телеканал 360°вчера в 21:39
URA.Ru

В России лекарства подорожали на 20%

URA.Ruвчера в 17:51
РЕН ТВ

Цены на лекарства в России выросли почти на 9%

РЕН ТВвчера в 19:39
News.ru

Лекарства подорожали в России на 20%

News.ruвчера в 19:08
ФедералПресс

В России лекарства подорожали почти на 9%

ФедералПрессвчера в 19:41
Известия

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Известиявчера в 18:45

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина
РИА Новости08:46
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Evo-rus.com09:19
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Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер признал вину в ДТП

Подозреваемый в совершении резонансного ДТП на Остоженке в центре Москвы Эльмин Гулиев признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда, где рассматривается ходатайство о его аресте.
РИА Новостивчера в 13:38
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На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
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