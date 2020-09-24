Цена йода стала на 29 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Стоимость ртутного медицинского термометра выросла на 27 процентов.

С чего всё началось Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9% Цены на лекарства и медицинские изделия в России выросли почти на 9% по итогам августа, причем некоторые препараты стали дороже более чем на 20%. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия». Известия вчера в 17:01