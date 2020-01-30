Общество
Псковское агентство информацииВ России цены на маски выросли на треть из-за коронавируса
В России резко подскочили цены на медицинские маски из-за нового коронавируса, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
На прошлой неделе средний чек при покупке медицинских масок вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. О такой тенденции свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», предоставленные по запросу «Известий».Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Защита с удорожанием. Коронавирус подгоняет цены на защитные маски в России
Телеканал 360°вчера в 18:15
Стоимость медицинских масок в России выросла на треть из-за сообщений о коронавирусе
Невские Новостивчера в 22:49
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 02:42, Ашберн
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Финансы
Рубль продолжает падать к доллару и евро
В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
Общество
Челябинцы добились отмены концерта рэпера Элджея
В Челябинске не состоится концерт рэпера Элджея, планировавшийся на 15 марта.
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Политика
В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой
В британском издании Daily Mail решили выдать очередную порцию «своей правды» об освобождении узников лагеря Освенцим.
Общество
МВД назвало самые популярные способы угона автомобиля
В МВД России перечислили самые распространенные способы угона машин, передает «РИА Новости».
Космос
У зонда Voyager 2 в межзвёздном пространстве возникли проблемы
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Общество
Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России
МВД России предложило разработать правовые нормы для привлечения частных детективов к расследованию мошеннических действий на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.
Экономика
В Совфеде назвали размер прожиточного минимума на 2020 год
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что прожиточный минимум на 2020 год будет ориентирован на показатели II квартала прошлого года.
Политика
Путин снял с должности главу Чувашии
Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Политика
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Боковой
Совет Федерации на заседании в четверг принял решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от Саратовской области Людмилы Боковой.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Футбол
«Челси» может переманить Мертенса зимой
Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте, лондонский "Челси" уже вышел на связь с итальянским клубом по поводу возможного подписания 32-летнего футболиста зимой.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Происшествия
Нефтяной танкер горит у берегов ОАЭ
У берегов ОАЭ загорелся нефтяной танкер.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан управляющий пермским мини-отелем «Карамель»
Управляющий сети мини-отелей «Карамель» Сергей Щербаков (Пермь) задержан в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга.
Политика
США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
Здоровье
Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая
Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете.
Общество
Роскачество оценило пользу оливкового и подсолнечного масел
"Эксперты Роскачества проанализировали состав оливкового и подсолнечного по количеству Омега-3, Омега-6 и Омега-9, витаминов и активно-биологических веществ и пришли к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного масла над другим нельзя", - говорится в сообщении организации.
Происшествия
Водителя, подрезавшего автоледи, приговорили к 15 годам за убийство
Армия и оружие
ВСУ дважды за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР
Политика
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях выхода страны из состава ЕС.