На прошлой неделе средний чек при покупке медицинских масок вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. О такой тенденции свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», предоставленные по запросу «Известий».

с чего всё началось

В России резко подскочили цены на медицинские маски из-за нового коронавируса, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В России цены на маски выросли на треть из-за коронавируса

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