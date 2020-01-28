Общество
Псковское агентство информацииВ России цены на маски выросли на треть из-за коронавируса
В России резко подскочили цены на медицинские маски из-за нового коронавируса, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
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На прошлой неделе средний чек при покупке медицинских масок вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. О такой тенденции свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», предоставленные по запросу «Известий».Известиявчера в 16:01
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