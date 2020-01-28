На прошлой неделе средний чек при покупке медицинских масок вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. О такой тенденции свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», предоставленные по запросу «Известий».

с чего всё началось

В России резко подскочили цены на медицинские маски из-за нового коронавируса, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В России цены на маски выросли на треть из-за коронавируса

Общество В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в пяти российских регионах на Дальнем Востоке – Амурской области, ЕАО, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях – будет продлено закрытие пунктов пропуска на границе с КНР.

Общество Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.

Гаджеты Apple начала тестовое производство ожидаемого iPhone 9 Источники в Китае, которые связаны с цепочкой поставок, сообщили о старте тестового производства ожидаемого смартфона iPhone 9. Новая разработка корпорации Apple известна также под названием iPhone SE 2. Согласно планам компании, массовый выпуск запустят в середине следующего месяца.