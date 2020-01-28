Общество

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииВ России цены на маски выросли на треть из-за коронавируса

В России резко подскочили цены на медицинские маски из-за нового коронавируса, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Коронные цены: медицинские маски подорожали уже на треть

На прошлой неделе средний чек при покупке медицинских масок вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. О такой тенденции свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», предоставленные по запросу «Известий».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Цены на медицинские маски из-за коронавируса подскочили на треть

Комсомольская правда00:48

Медицинские маски рекордно взлетели в цене

Рамблервчера в 06:25

В России цены на медицинские маски выросли на треть

REGNUMвчера в 20:57

Защита с удорожанием. Коронавирус подгоняет цены на защитные маски в России

Телеканал 360°вчера в 18:15

В России резко подскочили цены на маски из-за коронавируса

РЕН ТВвчера в 18:08

Коронные цены: медицинские маски подорожали уже на треть

Известиявчера в 16:01

Стоимость медицинских масок в России выросла на треть из-за сообщений о коронавирусе

Невские Новостивчера в 22:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 05:45, Ашберн
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Lenta.ru 04:07
Общество

МВД назвало самые популярные способы угона автомобиля

В МВД России перечислили самые распространенные способы угона машин, передает «РИА Новости».
РБК 01:37
Общество

В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в пяти российских регионах на Дальнем Востоке – Амурской области, ЕАО, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях – будет продлено закрытие пунктов пропуска на границе с КНР.
Вести.Ru вчера в 23:49
Происшествия

Суд в Москве арестовал первого экс-полицейского по «делу Голунова»

РБК 05:15
Политика

Мишустин рассказал о распределении обязанностей между вице-премьерами

Распределение обязанностей между вице-премьерами будет гибким и может корректироваться в зависимости от задач, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 04:10
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала, как передвигается с переломом

Суть событий 04:40
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Известия вчера в 23:44
Теннис

Мугуруса победила Халеп и сыграет с Кенин в финале Australian Open

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Гарбинье сыграет с американкой Софьей Кенин (14).
Чемпионат 02:33
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов

По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Красная весна 28 января в 12:39
Гаджеты

AMD обещает представить в этом году графические процессоры с архитектурой RDNA 2

Графические решения с архитектурой RDNA 2 станут частью линейки продуктов 2020 модельного года.
3DNews вчера в 00:47
Общество

Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Газета.Ru 01:11
Религия

Патриарх запретил своим викариям появляться на похоронах Чаплина

Предстоятель РПЦ Кирилл запретил подчинающимся ему викариям присутстовать на похоронах религиозного деятеля Всеволода Чаплина, состоявшихся накануне, 29 января.
ЗакC.Ру 04:40
Общество

Власти Керчи объяснили ситуацию с подаренным блокадникам хлебом

На выложенных в соцсетях снимках видно, как дамы в шубах вручают вручают блокадникам медали, цветы и "батоны белого хлеба".
РИА Новости 05:24
Общество

Россия приостановила оформление виз для китайцев

В России временно приостановлен процесс оформления электронных въездных виз для граждан Китая.
Lenta.ru 05:16
Происшествия

В Крыму по делу о крупном хищении задержан офицер, скрывавшийся 10 лет

Правоохранители задержали в Ялте скрывавшегося более 10 лет от следствия полковника Вооруженных Сил РФ, который обвиняется в хищении почти 212 миллионов рублей.
Российская газета 04:10
Шоу-бизнес

Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

VSE42.RU вчера в 23:23
Здоровье

Минздрав назвал три лекарства от коронавируса

Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Вести.Ru 03:52
Политика

Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар

В среду, 29 января, стало известно о том, что Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар.
Piter.tv вчера в 12:57
Гаджеты

Apple начала тестовое производство ожидаемого iPhone 9

Источники в Китае, которые связаны с цепочкой поставок, сообщили о старте тестового производства ожидаемого смартфона iPhone 9. Новая разработка корпорации Apple известна также под названием iPhone SE 2. Согласно планам компании, массовый выпуск запустят в середине следующего месяца.
Дни24 04:32
Шоу-бизнес

Слухи о разводе с Полиной Гагариной прокомментировал её муж

В сети мгновенно поползли слухи о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова.
Privet-Rostov.ru вчера в 12:01
Космос

Получены самые детальные снимки Солнца в истории

Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Lenta.ru 05:05
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Lenta.ru вчера в 06:36
Политика

Госдума может перенести второе чтение поправок в Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что второе чтение законопроекта о внесении поправок в Конституцию России может быть перенесено из-за большого числа внесённых депутатами.
Свободная Пресса 04:43
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Происшествия

Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Российская газета 28 января в 15:21
Гаджеты

Caviar представила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Смартфон Caviar Cyberphone выйдет ограниченным тиражом в 99 экземпляров.
The GEEK вчера в 12:26
Футбол

Начало чемпионата Китая по футболу отложено из-за коронавируса

Начало чемпионата Китая по футболу перенесено на более поздний срок из-за коронавируса.
Советский спорт вчера в 23:14
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Киберспорт

Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged

В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
CyberSport.ru 28 января в 19:18
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное