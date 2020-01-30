Общество
REGNUMВ России цены на медицинские маски выросли на треть
Средний чек при покупке медицинских масок в аптеках вырос на прошлой неделе на 30% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Так, с 20 по 26 января средняя цена за пачку медицинских масок достигла 59 рублей.
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Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Общество
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Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР).
Экономика
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Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Общество
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Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
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На США подали в суд из-за подводного «ДТП» с «Титаником»
Происшествия
В МВД рассказали о самых популярных местах кражи автомобилей
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Политика
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Армия и оружие
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Пятерых полицейских по делу Голунова задержали по трем статьям
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Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
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Защитника «Адмирала» удалили до конца матча за атаку арбитра
Как сообщает "Чемпионат", в третьем периоде поединка был удален защитник хозяев Александр Осипов до конца матча.
Общество
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Какие знаки зодиака 30 января ждет успех в делах, а какие преуспеют на любовном фронте, расскажем в нашем гороскопе.
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28—29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5—1,75% годовых.
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
Шоу-бизнес
Юля Михалкова заинтриговала всех мужиков
Общество
Качество жизни в регионах оценит АСИ
Агентство стратегических инициатив намерено разработать рейтинг качества жизни в регионах на основе опросов населения по типовым вопросам.
Политика
Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Егоричева заместителем руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС).
Транспорт
ТПУ стоимостью $400 млн начали строить к Универсиаде в Екатеринбурге
Ввести ТПУ планируется, за несколько месяцев до Универсиады в 2023 году. ТПУ возводится в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурге.
Энергетика
«Сафмар» поставит Белоруссии 250 тысяч тонн нефти
В феврале 2020 года нефтяные компании «Сафмара» поставят в Минск 250 тысяч тонн нефти, передает ТАСС со ссылкой на источника в отрасли.
Общество
Вдова Коби Брайанта поблагодарила поклонников за поддержку
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Здоровье
В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек
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Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Политика
Эксперт предрек крах белорусским НПЗ из-за замены российской нефти
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Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Маликова выглядит моложе дочери
Некоторые же решили обсудить внешность Елены и Стефании – поклонники отмечают, что мать выглядит моложе собственной дочери.