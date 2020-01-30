Общество
REGNUMВ России цены на медицинские маски выросли на треть
Средний чек при покупке медицинских масок в аптеках вырос на прошлой неделе на 30% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Так, с 20 по 26 января средняя цена за пачку медицинских масок достигла 59 рублей.
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Космос
Получены самые детальные фотографии Солнца за всю историю наблюдений
Один из первых снимков, полученных на «Inouye Solar Telescope», который показывает крупный план поверхности Солнца, раскрывая турбулентную кипящую плазму, покрывающую всю звезду.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта
Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
Общество
ФСБ выявила еще один сервис, рассылавший сообщения о минировании
Почтовые террористы продолжают массовые рассылки писем о "минировании" — теперь со швейцарского сервиса Protonmail, сообщили в ФСБ.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Политика
Путин отправил главу Чувашии Игнатьева в отставку
Владимир Путин подписал указан об отрешении Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Общество
МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей
В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
Политика
Толстой ответил украинскому депутату, назвавшему ПАСЕ Анной Карениной
Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко провел параллель между ассамблеей и героиней романа Льва Толстого «Анна Каренина», на что получил ответ потомка великого писателя — руководителя делегации России Петра Толстого 29 января.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Здоровье
В Челябинске закрыли на карантин две школы
В Челябинске Следственный комитет начал проверку дела о смерти 13-летней школьницы В Коркино закрыли на карантин школу № 1 с 25 по 31 января.
Хоккей
Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Канады Стива Айзермана.
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
Политика
За проведение выборов в Крыму Канада ввела новые санкции против России
«Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и нелегитимных выборов, проведенных там осенью прошлого (2019) года», — заявил глава внешнеполитического ведомства Канады.
Политика
Белый дом потребовал удалить секретные данные из новой книги Болтона
В письме, которое глава по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт отправила адвокатам Болтона, в частности, говорится, что рукопись «не может быть опубликована или иным образом раскрыта, пока из неё не будет удалена засекреченная информация».
Происшествия
Адвокат сообщила о возобновлении дела в отношении врача Каабака
Адвокат Осинина заявила, что дело в отношении Каабака было возбуждено в 2015 году, а обвинение врачу предъявили в 2018-м.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Политика
The National Interest (США): одержимость демократов Россией имеет свое объяснение (The National Interest)
Демократы и прогрессивное сообщество в целом утверждают, что Россия, как враждебное государство, стремилась лишить Хиллари Клинтон шансов на победу и привести к власти президента, на которого Москва могла бы оказывать влияние и даже как-то контролировать.
Гаджеты
Microsoft починила поиск в Проводнике Windows 10
Обновление KB4532695 для Windows 10 решает проблемы с поиском в Проводнике и Панели управления.
Здоровье
Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Финляндии
Коронавирус добрался до соседней Финляндии: опасное заболевание диагностировали у туриста из Китая, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в Национальном институте здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL).
Здоровье
Названы продукты, которые помогут восстановить печень
Печень является органом, который может регенерировать, но ей нужна помощь. Врачи советуют ввести в свой рацион некоторые продукты.
Армия и оружие
США начали размещать на подлодках новые ядерные боезаряды
Соединенные Штаты приступили к оснащению некоторых подводных лодок баллистическими ракетами Trident с ядерными боеголовками малой мощности W76−2.
Армия и оружие
Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»
Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».