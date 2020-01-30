Общество

REGNUMREGNUMВ России цены на медицинские маски выросли на треть

Средний чек при покупке медицинских масок в аптеках вырос на прошлой неделе на 30% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Так, с 20 по 26 января средняя цена за пачку медицинских масок достигла 59 рублей.
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Цены на медицинские маски из-за коронавируса подскочили на треть

Комсомольская правда00:48

Коронные цены: медицинские маски подорожали уже на треть

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В России цены на медицинские маски выросли на треть

REGNUMвчера в 20:57

Защита с удорожанием. Коронавирус подгоняет цены на защитные маски в России

Телеканал 360°вчера в 18:15

В России резко подскочили цены на маски из-за коронавируса

РЕН ТВвчера в 18:08

Стоимость медицинских масок в России выросла на треть из-за сообщений о коронавирусе

Невские Новостивчера в 22:49

Медицинские маски рекордно взлетели в цене

Рамблервчера в 06:25
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Футбол

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Лондонский «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Ливерпулю» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
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Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

RT на русском вчера в 13:07
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Китайский Ухань «вымер» после вспышки коронавируса

Улицы китайского Уханя опустели после вспышки нового типа коронавируса, а также рекомендации властей не выходить из дома.
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Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Политика

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 15:53
Политика

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
Интерфакс вчера в 14:30
Экономика

Бизнесмен Илон Маск за час разбогател на 2,3 миллиарда долларов

Состояние американского бизнесмена Илона Маска всего за один час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 23:30
Политика

Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым

Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
News.ru 28 января в 06:03
Спорт

AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics

Газета.Ru вчера в 12:32
Политика

Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Ведомости вчера в 12:01
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета 28 января в 03:12
Происшествия

Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Российская газета 28 января в 15:21
Теннис

Кенин в двух сетах одолела Барти и вышла в финал Australian Open

Американка София Кенин победила австралийку Эшли Барти в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.
ProstoProSport 00:25
Общество

МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

По данным МВД России, итоги 2019 года характеризуются снижением более чем на 14% числа зарегистрированных краж автомобилей.
РИА Новости вчера в 22:12
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Общество

В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в пяти российских регионах на Дальнем Востоке – Амурской области, ЕАО, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях – будет продлено закрытие пунктов пропуска на границе с КНР.
Вести.Ru вчера в 23:49
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.
Газета.Ru вчера в 04:56
Футбол

«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»

REGNUM вчера в 14:06
Общество

Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек

По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771.
Известия вчера в 21:16
Происшествия

Под Волгоградом автобус с пассажирами опрокинулся в кювет

Всего в автобусе, следовавшем из Саратова в Пятигорск, было 11 пассажиров и два водителя.
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Политика

Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:36
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Политика

Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:55
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru вчера в 22:53
Общество

Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota

Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
РБК вчера в 18:33
Общество

Социальные выплаты и пособия с февраля вырастут на 3%

С 1 февраля социальные выплаты и пособия проиндексируются на 3%. Соответствующее постановление Министерства труда и соцзащиты направлено на согласование в Минфин и Минэкономразвития.
Известия вчера в 05:03
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 28 января в 03:54
Шоу-бизнес

Пелагея и Телегин устроили вместе празднование дня рождения дочери

Певица Пелагея на время воссоединилась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным ради празднования дня рождения общей дочери Таисии.
Суть событий вчера в 01:29
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