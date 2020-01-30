Общество
REGNUMВ России цены на медицинские маски выросли на треть
Средний чек при покупке медицинских масок в аптеках вырос на прошлой неделе на 30% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Так, с 20 по 26 января средняя цена за пачку медицинских масок достигла 59 рублей.
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Защита с удорожанием. Коронавирус подгоняет цены на защитные маски в России
Телеканал 360°вчера в 18:15
Стоимость медицинских масок в России выросла на треть из-за сообщений о коронавирусе
Невские Новостивчера в 22:49
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