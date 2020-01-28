На прошлой неделе средний чек при покупке медицинских масок вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. О такой тенденции свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», предоставленные по запросу «Известий».

с чего всё началось

На прошлой неделе средний чек при покупке медицинских масок увеличился на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в данных оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Средняя стоимость пачки масок с 20 по 26 января составила 59 рублей.

В России цены на медицинские маски выросли уже на треть

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