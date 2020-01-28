Общество

ФедералПрессФедералПрессВ России цены на медицинские маски выросли уже на треть

На прошлой неделе средний чек при покупке медицинских масок увеличился на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в данных оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Средняя стоимость пачки масок с 20 по 26 января составила 59 рублей.
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с чего всё началось

Коронные цены: медицинские маски подорожали уже на треть

На прошлой неделе средний чек при покупке медицинских масок вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. О такой тенденции свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», предоставленные по запросу «Известий».
Известиявчера в 16:01

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Цены на медицинские маски из-за коронавируса подскочили на треть

Комсомольская правда00:48

Медицинские маски рекордно взлетели в цене

Рамблервчера в 06:25

В России цены на медицинские маски выросли на треть

REGNUMвчера в 20:57

Защита с удорожанием. Коронавирус подгоняет цены на защитные маски в России

Телеканал 360°вчера в 18:15

В России резко подскочили цены на маски из-за коронавируса

РЕН ТВвчера в 18:08

Коронные цены: медицинские маски подорожали уже на треть

Известиявчера в 16:01

Стоимость медицинских масок в России выросла на треть из-за сообщений о коронавирусе

Невские Новостивчера в 22:49
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Происшествия

Девушку приговорили к 9 годам за убийство из-за замечания в магазине

Четвертая Власть 03:23
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
РБК вчера в 08:25
Общество

ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую в Калужской области

РИА Новости 02:50
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.
RT на русском 03:35
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных выплат с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля.
РБК 03:59
Происшествия

В Коми трактор провалился под лед на переправе

РИА Новости 03:35
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Коммерсантъ 01:28
Происшествия

Задержанный по делу Голунова экс-полицейский назвал обвинения бредом

Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задержанным по делу журналиста Ивана Голунова.
RT на русском 03:27
Политика

Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза России

Как сообщает РИА Новости, согласно документу, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом России.
RT на русском 03:03
Общество

Ученые опубликовали архивные фотографии из концлагеря Собибор

Коллекция, помимо фото бытовых сцен жизни лагеря, портретов охранников и снимков заключенных, включает в себя еще и фотоотчеты о поездках группы сотрудников концлагерей Собибор и Треблинка в Берлин и Потсдам, а также фотографии Нимана во время службы в Заксенхаузене, Собиборе и других лагерях.
Российская газета 03:41
Происшествия

В Москве кассир магазина убил покупателя за банку кофе

Московский Комсомолец 03:10
Здоровье

Минздрав: коронавирус может вызывать заражение крови

Минздрав России назвал ряд тяжелых симптомов, которые наблюдаются у больных с коронавирусом из Китая. Среди них сепсис и септический шок.
НТВ 04:05
Энергетика

Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Российская газета 02:41
Происшествия

При аварии вахтового автобуса в Якутии пострадали 14 человек

При опрокидывании вахтового автобуса в Оймяконском районе Якутии пострадали 14 человек, один тяжело.
REGNUM вчера в 23:39
Общество

Свадьбы и похороны запретили проводить в Пекине 2 февраля 2020 года

Телеканал 360° 02:27
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru 02:28
Энергетика

Структуры Гуцериева продолжат поставлять нефть на белорусские НПЗ

Как пишет РИА Новости, входящие в группу «Сафмар» нефтяные компании планируют поставить в феврале 250 тыс. тонн нефти, поставки будут идти в соответствии с заявками заводов.
Евразия Daily вчера в 07:20
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Общество

Симоньян поблагодарила Шойгу за спасение раненной в Идлибе журналистки

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поблагодарила министра обороны России Сергея Шойгу за спасение раненной в Идлибе журналистки Вафы Шабруни.
ТК Звезда 03:54
Армия и оружие

Израильский «Iron Fist» научили бороться с подкалиберными снарядами

Как сообщает спецпроект «Российской газеты» «Русское оружие», Израиль провел тесты обновленного комплекса активной защиты «Iron Fist».
Военное дело 04:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева резко ответила на высказывания Боярского

Боярский подчеркнул, что если бы его супруга предложила ему завести ребенка, он счел бы, что она сошла с ума.
Uznayvse.ru вчера в 08:24
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Российская газета вчера в 08:33
Происшествия

В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка

Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался.
РИА Новости вчера в 14:12
Космос

Запуск двух спутников связи «Экспресс» с Байконура перенесли на апрель

Запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М" планируется в апреле, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие Роскосмоса).
РИА Новости 03:36
Политика

Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" не испытает на себе влияния новых санкций США, поскольку ее деятельность не ведется за границами России.
Российская газета вчера в 23:56
Здоровье

В Орске все школы закроют на карантин с 31 января

С 31 января по девятое февраля в Орске на карантин будут закрыты все школы без исключения.
RuNews24.ru 03:02
Кино

Появились первые отзывы критиков о «Хищных птицах» с Марго Робби

Piter.tv 03:02
Экономика

Раскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве

По итогам года 2019 года средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Москве составила 220 тысяч рублей, увеличившись за 12 месяцев на 9 процентов.
Lenta.ru 03:57
Общество

В ОП назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением

Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал унизительной акцию чиновников Керчи, подаривших блокадникам Ленинграда батоны хлеба.
РИА Новости 03:12
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa вчера в 01:03
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