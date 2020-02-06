Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

В Совете Федерации считают, что цены на недвижимость в России в течение двух ближайших лет могут увеличиться на 25%. Об этом пишет газета «Известия».
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с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия05 февраля в 16:01

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«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

REGNUMвчера в 03:40

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RT на русском06 февраля в 13:41

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Телеканал 360°06 февраля в 11:15

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РИА Новости06 февраля в 03:43

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 18:53

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04
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Происшествия

В Таиланде солдат устроил стрельбу

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Происшествия

В квартире муниципального главы в Петербурге накрыли казино

REGNUM 06:28
Общество

В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
РИА Новости 09:08
Единоборства

UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

Чемпионат вчера в 13:17
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
РИА Новости 06:22
Происшествия

Пилот Коби Брайанта был в секундах от спасения вертолета

Lenta.ru 08:35
Экономика

Снизить ставки по ипотеке призвали в правительстве России

В России завышена ипотечная ставка, ее необходимо снижать. Такое заявление сделал вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.
РИА Оренбуржье вчера в 08:00
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Ведомости вчера в 14:25
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде

View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
Вечерний курьер 02:44
Общество

На Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна

Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что, по Уголовному кодексу Украины, карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.
REGNUM 07:39
Общество

Карантинный центр для прибывающих из Китая перенесли в Ужовку

Карантинный центр для прибывающих из Китая перенесли из Варны в Ужовку, сообщает министерство соцзащиты Челябинской области.
Znak.com 06:45
Общество

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Вести.Ru вчера в 04:07
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08:39
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей

Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей В пятницу был арестован заместитель начальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, главный фигурант громкого уголовного дела о хищениях у Минобороны 6,7 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник 06 февраля в 09:01
Фигурное катание

Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
News.ru вчера в 11:29
Общество

Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте

Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
RT на русском 06:17
Происшествия

ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали

В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Вести.Ru вчера в 21:05
Авто

Пикап Hummer EV получит три электромотора

В компании не уточнили, о динамике какой конкретно модификации идёт речь, но, возможно, что сообщается о «топовой» версии с тремя электрическими силовыми установками.
Тарантас Ньюс вчера в 09:03
Происшествия

Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам

Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Российская газета 06 февраля в 13:29
Происшествия

В Карелии экс-министр арестован по обвинению во взяточничестве

Уточняется, что его задержали по обвинению в получении взятки.
Газета.Ru 08:09
Общество

ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 06:48
Общество

Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу

По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Вести.Ru 05:38
Политика

Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

Известия 09:16
Кино

Netflix перечислил запрещенные в разных странах фильмы

Стриминговая платформа Netflix впервые опубликовала список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу на его платформе в отдельных странах с 2015 по 2020 год.
Lenta.ru 01:09
Общество

В Ухане от коронавируса умерли первые иностранные граждане

РБК 00:19
Происшествия

В Ленинградской области погибли двое лыжников, провалившись под лед

Двое лыжников погибли в субботу, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
ТАСС 08:55
Экономика

Счетная палата усомнилась в продуктивности российской науки

Российская модель финансирования науки является неэффективной и "противоречит не только глобальным трендам, но и Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года", - говорится в докладе СП.
Российская газета вчера в 01:38
Наука

Новые причины возникновения рака раскрыли ученые

Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
Privet-Rostov.ru 06 февраля в 10:39
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Врачебные ошибки ежегодно становятся причиной около 70 тысяч осложнений у пациентов.
РИА Новости 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
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