Экономика
REGNUMЖильё в России может подорожать на четверть
Цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом 6 февраля сообщает газета «Известия». Возможное повышение цен эксперты издания в первую очередь связывают с уходом с рынка мелких фирм и высокой кредитной ставкой для застройщиков.
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с чего всё началось
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.Известия05 февраля в 16:01
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Армия и оружие
Сирия новости 7 февраля 12.30: нападение ИГ* в Хомсе, количество жертв авиаудара Израиля достигло 23 человек
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Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Футбол
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Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
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Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Общество
Кабмин одобрил законопроект о повышении предельного возраста ректоров
Правительство одобрило законопроект, который повышает предельный возраст руководителей вузов и научных организаций, а также их заместителей с 65 до 70 лет.
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Microsoft выпустила обновление для Windows 7
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Здоровье
В Екатеринбурге организуют специальную зону для прилетевших из Китая
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Политика
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Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
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Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Хоккей
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в Сочи
В предыдущий раз президенты России и Белоруссии вместе выходили на лёд в феврале 2019 года. Тогда они проводили трёхдневные переговоры.
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
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Общество
Экстрадированный во Францию Винник начал выходить из голодовки
Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки.
Общество
Депутаты Госдумы простились с Айратом Хайруллиным
Депутаты Госдумы простились с депутатом от «Единой России» Айратом Хайруллиным, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Армия и оружие
Небензя указал на попытки ООН защитить террористов в Сирии
Внеплановые заседания Совбеза Организации Объединенных Наций проводятся лишь в том случае, когда над террористами в Сирии нависает угроза ликвидации.
Единоборства
Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
Экономика
Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России
Деятельность в секторе российской науки остается малопривлекательной для ученых – из-за недостаточного развития соответствующей инфраструктуры и низкого уровня оплаты труда, отмечается в отчете Счетной палаты.
Политика
Саакашвили откроет в Грузии штаб по борьбе с Иванишвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откроет в Грузии свой личный штаб для мобилизации сторонников на борьбу с режимом олигарха Иванишвили и использует для этого открытую им же президентскую библиотеку его имени.
Здоровье
В Боткинской больнице изолируют потенциальных носителей коронавируса
Согласно обнародованным СМИ документам, по информации полученной напрямую от врачей Боткинской больницы, в связи с мировой эпидемией коронавируса, все прибывшие туристы и жители Китая должны быть изолированы на 14 дней.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Гаджеты
AMD Ryzen Threadripper 3990X разогнался под жидким азотом до 5,5 ГГц
Флагманский AMD Ryzen Threadripper 3990X только выходит на рынок, но результаты его испытаний под жидким азотом уже есть — валидацию CPU-Z удалось пройти на частоте 5549 МГц.
Хоккей
На матче сборной России и Швеции ожидается аншлаг
На матче третьего этапа Еврохоккейтура между сборной России и Швеции ожидается аншлаг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым
Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.
Политика
Трамп уволил нескольких человек за показания против него
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Музыка
Фадеев представил свой хит «Гугуша» на русском языке
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал свою пенсию «безобразной»
Ставлю спектакли и фильмы, когда получается. Пенсия безобразная, но что делать.
Футбол
Симеоне возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира
Опубликован список самых высокооплачиваемых тренеров мира. Об этом передает издание «Чемпионат.com», ссылаясь на L'Equipe.