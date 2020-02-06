Экономика

REGNUMREGNUMЖильё в России может подорожать на четверть

Цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом 6 февраля сообщает газета «Известия». Возможное повышение цен эксперты издания в первую очередь связывают с уходом с рынка мелких фирм и высокой кредитной ставкой для застройщиков.
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с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия05 февраля в 16:01

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«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

REGNUMвчера в 03:40

Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

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Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04

РАСК прогнозирует рост цен на жилье в России на 13-15%

РИА Новости06 февраля в 03:43

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 18:53

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru05 февраля в 17:09

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБК06 февраля в 06:43
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В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

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Происшествия

Россиянин изнасиловал 16-летнюю студентку на кладбище

В Тамбовской области 35-летний местный житель изнасиловал на кладбище 16-летнюю студентку колледжа.
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Армия и оружие

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Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
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Футбол

Президент «Баварии» назвал Роналду старым

Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
ProstoProSport вчера в 15:51
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Piter.tv вчера в 02:56
Общество

Кабмин одобрил законопроект о повышении предельного возраста ректоров

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Технологии

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Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 7, исправляющее ошибку в финальной версии операционной системы, сообщает 8 февраля Windows Latest.
REGNUM 04:45
Здоровье

В Екатеринбурге организуют специальную зону для прилетевших из Китая

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Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 00:29
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Lenta.ru 03:40
Здоровье

Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Во Франции новый тип коронавируса выявлен еще у пяти человек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Аньез Бузин.
Интерфакс 04:35
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета вчера в 04:24
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Хоккей

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Sport.ru вчера в 14:44
Экономика

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Российская газета вчера в 05:57
Общество

Экстрадированный во Францию Винник начал выходить из голодовки

Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки.
Известия 04:39
Общество

Депутаты Госдумы простились с Айратом Хайруллиным

Депутаты Госдумы простились с депутатом от «Единой России» Айратом Хайруллиным, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
REGNUM 04:42
Армия и оружие

Небензя указал на попытки ООН защитить террористов в Сирии

Внеплановые заседания Совбеза Организации Объединенных Наций проводятся лишь в том случае, когда над террористами в Сирии нависает угроза ликвидации.
ПолитРоссия вчера в 01:22
Единоборства

Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию

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RT на русском вчера в 16:01
Экономика

Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России

Деятельность в секторе российской науки остается малопривлекательной для ученых – из-за недостаточного развития соответствующей инфраструктуры и низкого уровня оплаты труда, отмечается в отчете Счетной палаты.
Ведомости вчера в 02:55
Политика

Саакашвили откроет в Грузии штаб по борьбе с Иванишвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откроет в Грузии свой личный штаб для мобилизации сторонников на борьбу с режимом олигарха Иванишвили и использует для этого открытую им же президентскую библиотеку его имени.
REGNUM 02:50
Здоровье

В Боткинской больнице изолируют потенциальных носителей коронавируса

Согласно обнародованным СМИ документам, по информации полученной напрямую от врачей Боткинской больницы, в связи с мировой эпидемией коронавируса, все прибывшие туристы и жители Китая должны быть изолированы на 14 дней.
Вечерний Санкт-Петербург 04:32
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
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Гаджеты

AMD Ryzen Threadripper 3990X разогнался под жидким азотом до 5,5 ГГц

Флагманский AMD Ryzen Threadripper 3990X только выходит на рынок, но результаты его испытаний под жидким азотом уже есть — валидацию CPU-Z удалось пройти на частоте 5549 МГц.
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На матче сборной России и Швеции ожидается аншлаг

На матче третьего этапа Еврохоккейтура между сборной России и Швеции ожидается аншлаг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:45
Шоу-бизнес

Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.
Московский Комсомолец вчера в 04:20
Политика

Трамп уволил нескольких человек за показания против него

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
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Юлий Гусман назвал свою пенсию «безобразной»

Ставлю спектакли и фильмы, когда получается. Пенсия безобразная, но что делать.
Свободная Пресса вчера в 23:10
Футбол

Симеоне возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира

Опубликован список самых высокооплачиваемых тренеров мира. Об этом передает издание «Чемпионат.com», ссылаясь на L'Equipe.
NewInform вчера в 14:12
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