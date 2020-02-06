Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

В Совете Федерации считают, что цены на недвижимость в России в течение двух ближайших лет могут увеличиться на 25%. Об этом пишет газета «Известия».
Читать в источнике
Комментировать1007
с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

RT на русском13:41

Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

Телеканал 360°11:15

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известиявчера в 17:04

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБК06:43

РАСК прогнозирует рост цен на жилье в России на 13-15%

РИА Новости03:43

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАССвчера в 17:05

Недвижимости прогнозируют рост в цене на 10%

REGNUM11:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Экономика

Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Lenta.ru 16:48
Кино

Фильм «Текст» станет мини-сериалом

Режиссёр Клим Шипенко планирует превратить свою картину «Текст» в мини-сериал.
News.ru вчера в 09:43
Кино

Харрисон Форд снимется в продолжении фильма про Индиану Джонса

Американский актер Харрисон Форд исполнит роль Индианы Джонса в пятом фильме. Об этом сообщил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Накануне.Ru 04 февраля в 17:43
Политика

В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса

Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение.
REGNUM вчера в 19:29
Игры

Какие пять игр Ubisoft выпустит до 31 марта 2021 года?

С 1 октября 2020-го по 31 марта 2021 года Ubisoft выпустит: Watch Dogs Legion Rainbow Six Quarantine новую Assassin's Creed новую Far Cry Gods & Monsters.
Игромания.ру 13:15
Наука

Обнаружено сходство между песнями пингвинов и речью человека

Специалисты из Туринского университета совместно с коллегами из Лионского университета, исследовав язык африканских пингвинов, пришли к выводу о том, что их речь подчиняется лингвистическим законам Зипфа и Менцерата.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 12:32
Здоровье

В Китае возросло число умерших от коронавируса

В Китае число умерших от коронавируса возросло и достигло отметки в 618 человек.
Lenta.ru 17:51
Футбол

Марадишвили: не осмелился бы перейти из ЦСКА в «Спартак»

Игнатов перешёл из ЦСКА в «Спартак», но в детском футболе такие вещи спокойнее воспринимаются.
Чемпионат 12:30
Футбол

ЦСКА может купить молодого Кака

Бразильский защитник «Крузейро» Карлос де Менезес Жуниор, известный как Кака, может стать футболистом московского ЦСКА.
Нева Спорт 10:41
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках исказить историю Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Польшу заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
BFM.ru 04 февраля в 11:47
Здоровье

Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян

Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Газета.Ru 18:40
Армия и оружие

Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове

Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Российская газета вчера в 11:22
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
Здоровье

В Красноярском крае по программе ЭКО родилось 366 детей

В прошлом году в Красноярском крае по процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось 366 детей.
Глас Народа 07:01
Политика

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2»

США собираются ввести новые ограничительные меры против газопровода «Северный поток-2», которые затронут европейские кампании, сообщает Handelsblatt.
Ореанда-Новости 04 февраля в 11:04
Футбол

«Реал Сосьедад» выбил мадридский «Реал» из Кубка Испании

Мадридский "Реал" выбыл из Кубка Испании, проиграв в 1/4 финала одноклубникам из Сан-Себастьяна 3:4. Причем матч проходил на поле столичного клуба.
Вести.Ru 15:36
Происшествия

Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

В январе СК вышел с ходатайством о заочном аресте Кана в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года.
РБК 02:51
Экономика

Экономическая катастрофа: Хакасия просит денег у центра

В минфине Хакасии пояснили, что «для обеспечения социальной и финансовой стабильности» региону в 2020 году «необходима дополнительная помощь из федерального центра» — 10,5 млрд рублей.
REGNUM вчера в 00:07
Армия и оружие

Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-160М показали на видео

Полет боевой машины сняли на видео. На кадрах показали взлет, сам полет, который длился 34 минуты, и посадку.
Телеканал 360° 07:44
Происшествия

На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном

На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
Lenta.ru 16:21
Космос

SpaceX планирует запустить Starship на высоту 20 км

Хайтек+ вчера в 04:37
Общество

Земли высокопоставленных сибиряков нашли на Рублёвке

Землями на Рублёвке владеют и высокопоставленные сибиряки.
Тайга.инфо 08:00
Политика

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
РБК 15:15
Политика

США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене

В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 18:42
Фигурное катание

Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе

Короткая программа 1. Камила Валиева — 78,50 2. Дарья Усачева — 73,77 3. Софья Акатьева — 69,22 4. Софья Самоделкина — 68,38 5. Аделия Петросян — 68,20 6. Майя Хромых — 67,68 В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания.
Спорт-Экспресс 13:35
Игры

Квартальный отчёт Take-Two: успехи GTA V, RDR 2, The Outer Worlds и Borderlands 3

Например, обновления сведений о продажах (за последний квартал): Grand Theft Auto V — 120 млн копий (5 млн копий) Red Dead Redemption 2 — 29 млн копий (2,5 млн копий) The Outer Worlds — 2 млн копий (2 млн копий) Borderlands 3 — 8 млн копий (5 млн копий) Kerbal Space Program — 4 млн копий NBA 2K20 — 8 млн копий.
Игромания.ру 17:39
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru 06:41
Наука

Дефекты катода улучшили производительность батареи

Химики из США выяснили, что увеличение количества структурных дефектов в материале катода может улучшить производительность источника тока.
Индикатор 10:18
Политика

Лавров заявил об одержимости США идеей диктата в Латинской Америке

США одержимы идеей диктата в латиноамериканском регионе и пытаются возродить однополярную модель мироустройства, отметил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Эбрардо.
RT на русском 18:07
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35 без оружия

Польский военный обозреватель Збигнев Лентович опубликовал в газете Rzeczpospolita статью, посвященную контракту на покупку Польшей у США истребителей пятого поколения F-35.
Военное дело вчера в 07:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное