Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

В Совете Федерации считают, что цены на недвижимость в России в течение двух ближайших лет могут увеличиться на 25%. Об этом пишет газета «Известия».
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с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
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«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

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«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 17:05

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБКвчера в 06:43
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Житель Челябинска изнасиловал таксистку и часами катал ее по городу

После чего парень пересел на место водителя и несколько часов катал несчастную по городу.
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Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск

Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Общество

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Газета.Ru вчера в 08:17
Политика

Встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи

Планы Путина и Лукашенко провести переговоры подтверждал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РЕН ТВ 05:14
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6%

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Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в рамках Евротура

Россия - Финляндия Хельсинки / AbsolutTV.ru / Новости / Сборная России проиграла команде Финляндии в первом матче Шведских хоккейных игр - третьего этапа Евротура со счетом 0:3. Российские хоккеисты под руководством Алексея Кудашова пропустили в свои ворота 3 шайбы в начале первого периода.
Absolut TV 03:49
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Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
РИА Новости 04:47
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Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Киноафиша России вчера в 05:32
Происшествия

В Мукачево обстреляли помощника экс-депутата, есть раненые

Неизвестные напали на помощника экс-депутата от Партии регионов Михаила Ланьо - Артура Пашкуляк.
Украина.ру 06:32
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском 04:27
Музыка

Грузин может представить Украину на «Евровидении – 2020» - видео

Украину на "Евровидении - 2020" может представить грузинский исполнитель - Георгий Дарахвелидзе участвует в национальном отборе на 65-й песенный конкурс в Киеве, говорится в сообщении Eurovision Georgia Facebook.
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Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
iReactor 01:45
Происшествия

Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании подростка

Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании девушки-подростка и отстранили от исполнения обязанностей.
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Шоу-бизнес

Михаил Муромов обвинил Аллу Пугачеву в саботаже своей карьеры

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Экономика

Мишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи

Герасименко уточнила, что компания не имеет право раскрывать конфиденциальную информацию, однако, понимая общественную важность этого вопроса, запросила согласие на разглашение данных о доходах у членов семьи Мишустина.
Lenta.ru вчера в 16:48
Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Известия 05:46
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета вчера в 04:53
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
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Армия и оружие

Турция отложила патрулирование с Россией в Сирии из-за погоды

По словам источника издания, совместное патрулирование турецкими и российскими войсками в полосе северной Сирии вдоль границы Турции с востоком было отложено из-за погодных условий, а не из-за нападений в Идлибе.
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Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском

Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Газета.Ru 02:51
Армия и оружие

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Xiaomi: GDSA не заинтересован в создании конкуренции с Google Play

Как заявили в пресс-службе компании, сервис китайских производителей не заинтересован в создании конкуренции с Google Play.
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ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
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Общество

Учительница объяснила детям правила написания русского мата

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Шоу-бизнес

Валерий Гаркалин госпитализирован

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Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора

В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
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Общество

Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

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RT на русском 07:18
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в центре Томска из-за уборки снега

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Происшествия

В Ростовской области завершилось расследование дела серийного убийцы

Расследование уголовного дела в отношении Давида Сарабашяна в Ростове-на-Дону завершено.
Бизнес-газета 02:59
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