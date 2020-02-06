Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

В Совете Федерации считают, что цены на недвижимость в России в течение двух ближайших лет могут увеличиться на 25%. Об этом пишет газета «Известия».
Читать в источнике
Комментировать1058
с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия05 февраля в 16:01

Подробнее о событии

«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

REGNUM03:40

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 18:53

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБКвчера в 06:43

РАСК прогнозирует рост цен на жилье в России на 13-15%

РИА Новостивчера в 03:43

В России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

RT на русском05 февраля в 21:27

Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

Телеканал 360°вчера в 11:15

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
Общество

Филиал охраны Минэнерго заказал наклейки «Обама ЧМО»

Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России заказал в рамках госзакупок наклейки на автомобиль с надписью «Обама ЧМО».
Известия 13:08
Политика

Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина

ТАСС 11:55
Происшествия

Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
RT на русском 04:13
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
УтроNews 11:28
Кино

Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат

Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
Известия вчера в 04:51
Общество

Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

REGNUM 05:04
Политика

Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск 11:47
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 10:48
Общество

Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
РИА Новости 03:30
Политика

В России могут появиться «федеральные территории»

В главном законе страны может появиться понятие "федеральных территорий", которыми будет управлять федеральный центр.
Капитал страны вчера в 08:28
Экономика

Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян

Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.
Вести.Ru вчера в 08:38
Хоккей

Путин и Лукашенко сыграли в хоккей

Президенты России и Белоруссии были членами одной команды. Владимир Путин выбрал себе номер 11, Александр Лукашенко - 01.
Ореанда-Новости 13:20
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Политика

Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР

Находящийся в Риме украинский президент Владимир Зеленский попросил итальянского премьера Джузеппе Конте закрыть "незаконные" офисы ДНР и ЛНР в стране.
Вести.Ru 12:34
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ru вчера в 16:37
Происшествия

Еще у 41 пассажира круизного судна в Японии обнаружен коронавирус

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 41 пассажира круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама.
ТАСС вчера в 20:52
Общество

Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о том, что она якобы предприняла попытку покончить жизнь самоубийством.
Газета.Ru вчера в 10:06
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский траулер

У берегов Эстонии Российский рыболовный траулер затонул, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:58
Культура

Трейлер «Форсажа 9» получил сотни миллионов просмотров

Kinonews.ru 07:33
Общество

Путин подписал закон о лицах, которым может звонить задержанный

В тексте закона говорится, что задержанный может звонить не только близкому родственнику, но и любому «близкому лицу», чтобы сообщить о своем положении.
ФАН вчера в 12:05
Происшествия

СК установил заказчика поджога Никулинского суда в Москве

Следователи просят суд арестовать двух мужчин, обвиняемых в поджоге бутылкой с зажигательной смесью Никулинского суда в Москве, и объявили в розыск предполагаемого заказчика преступления, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГСУСК России.
РИА Новости 05:13
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новости вчера в 21:20
Общество

Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
РИА Новости вчера в 02:55
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 05:40
Культура

Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

Ушел из жизни знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас.
Российская газета 05 февраля в 19:32
Армия и оружие

Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

Газета.Ru 01:42
Политика

Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране.
Газета.Ru 09:24
Авто

Названы 6 популярных машин с более дорогим содержанием, чем кажется

Актуальные Новости 12:46
Фигурное катание

Самсонов выиграл первенство России по фигурному катанию среди юниоров

Sport24.ru 08:50
Шоу-бизнес

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован накануне в Москве с воспалением легких.
BFM.ru 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное