Экономика
RT на русскомВ России цены на недвижимость могут вырасти на 25%
В Совете Федерации считают, что цены на недвижимость в России в течение двух ближайших лет могут увеличиться на 25%. Об этом пишет газета «Известия».
Читать в источнике
Оценить1134
с чего всё началось
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Армия и оружие
Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-160М показали на видео
Полет боевой машины сняли на видео. На кадрах показали взлет, сам полет, который длился 34 минуты, и посадку.
Культура
Шоу Собчак на Первом канале обвинили в плагиате
Футбол
«Зенит» разгромил грузинский клуб «Сабуртало»
Петербургский клуб «Зенит» сыграл с грузинской командой «Сабуртало» в товарищеском матче, который прошел в Испании.
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Политика
Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН
Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Политика
США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене
В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.
Здоровье
В Китае у новорожденного обнаружили коронавирус
Футбол
Друзья подарили Роналду «Гелендваген» на 35-летие
Близкие португальского футболиста Криштиану Роналду поздравили форварда с 35-летием, подарив ему автомобиль.
Здоровье
Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян
Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде
Политика
В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G
В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G.
Общество
Путин подписал закон о лицах, которым может звонить задержанный
Российский президент Владимир Путин подписал закон о круге лиц, которым может звонить задержанный.
Происшествия
Несколько домов в центре Читы остались без света из-за аварии на линии
В нескольких многоквартирных домах в районе СибВО в Чите утром 7 февраля пропал свет из-за аварии на линии.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Футбол
Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ
В середине января общее собрание клубов РПЛ досрочно переизбрало Прядкина на пост президента лиги.
Шоу-бизнес
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов «Иванушек»
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов поп-группы «Иванушки International» Игоря Сорина и Олега Яковлева, сообщает АиФ.ru.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории
Комедия "Холоп", снятая режиссером Климом Шипенко, стала самым кассовым отечественным фильмом в новейшей российской истории, обогнав по размерам кассовых сборов предыдущего рекордсмена – картину "Движение вверх".
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек
Культура
Продажи билетов на десятый Платоновфест стартуют в Воронеже
Продажи билетов на события X международного Платоновского фестиваля искусств стартуют в Воронеже 15 февраля.
Экономика
Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Кино
Фильм «Текст» станет мини-сериалом
Режиссёр Клим Шипенко планирует превратить свою картину «Текст» в мини-сериал.
Армия и оружие
Новый российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
Новый российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел государственные испытания.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках исказить историю Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Польшу заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.