Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

с чего всё началось

"Известия" опросили девелоперов и они сошлись в одном — цены вырастут до 20-25 процентов в зависимости от региона. В Москве уже отмечен рост стоимости жилья на 9-13 процентов.

Цены на жилье в России могут вырасти на 25 процентов

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