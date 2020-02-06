Экономика

Вести.RuВести.RuЦены на жилье в России могут вырасти на 25 процентов

"Известия" опросили девелоперов и они сошлись в одном — цены вырастут до 20-25 процентов в зависимости от региона. В Москве уже отмечен рост стоимости жилья на 9-13 процентов.
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с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия05 февраля в 16:01

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РАСК прогнозирует рост цен на жилье в России на 13-15%

РИА Новости06 февраля в 03:43

В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

RT на русском06 февраля в 13:41

Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

Телеканал 360°06 февраля в 11:15

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБК06 февраля в 06:43

«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

REGNUMвчера в 03:40

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 18:53

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04
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Экономика

Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России

Деятельность в секторе российской науки остается малопривлекательной для ученых – из-за недостаточного развития соответствующей инфраструктуры и низкого уровня оплаты труда, отмечается в отчете Счетной палаты.
Ведомости вчера в 02:55
Политика

Лукашенко обсудит с Путиным поставки нефти в Сочи

Речь между президентами пойдет об энергетике и Союзном государстве. Александр Лукашенко обсудит с Владимиром Путиным поставки нефти в Сочи.
Piter.tv вчера в 01:08
Экономика

В Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля

В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Известия вчера в 08:03
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 06 февраля в 16:14
Спорт

Тренер Солдатовой опровергла сообщения о попытке суицида у гимнастки

О госпитализации Солдатовой в связи с якобы попыткой суицида первым сообщил телеграм-канал Baza.
Московский Комсомолец 06 февраля в 06:20
Экономика

Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз на долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне "ВВВ".
Газета.Ru вчера в 18:12
Общество

Волочкова ответила на слова о «некрасивых» мужчинах в России

Балерина Анастасия Волочкова согласилась с мнением телеведущего Дмитрия Нагиева, который парировал заявление кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми.
РИА Новости вчера в 17:20
Здоровье

Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог

Нарколог, психиатр, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал, какой алкогольный напиток хуже всего сказывается на здоровье жителей России.
UfacityNews.ru 05 февраля в 03:01
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Наука

Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса

Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
Газета.Ru вчера в 15:21
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета вчера в 04:24
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
УтроNews вчера в 11:28
Происшествия

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Коммерсантъ вчера в 15:13
Экономика

Потанин возглавил список богатейших россиян по версии Forbes

Владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин стал самым богатым человеком в стране по версии журнала Forbes.
Политическая Экспертиза 06 февраля в 08:55
Шоу-бизнес

Рудковская показала себя в полотенце и без макияжа

Яна Рудковская не устает демонстрировать в Instagram роскошные луки — дизайнерские платья, укладки от дорогих стилистов и макияж от ведущих визажистов.
Wday.ru 06 февраля в 23:56
Общество

Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде

Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси заявил, что в четверг, 6 января, на научно-исследовательской станции Эсперанса были зафиксированы + 18, 3 ° C. Отмечается, что это исторически рекордный с 1967 года показатель.
Газета.Ru вчера в 20:31
Общество

В американском казино около 200 человек заразились норовирусом

После посещения казино в США около 200 человек заразились норовирусом. Об этом сообщает местный телеканал WVUE.
Газета.Ru вчера в 23:08
Гаджеты

Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone

По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
Retailer.ru вчера в 12:38
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Известия вчера в 19:53
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
ГЛАС.RU 06 февраля в 01:53
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник 06 февраля в 09:01
Хоккей

Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Евротура

Сборная России проиграла команде Финляндии в матче в вынесенном матче третьего этапа Евротура "Шведские игры".
Газета.Ru 06 февраля в 14:00
Здоровье

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
Шоу-бизнес

Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере

Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Московский Комсомолец вчера в 09:08
Культура

Трейлер «Форсажа 9» получил сотни миллионов просмотров

Kinonews.ru вчера в 07:33
Культура

Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке

Российская газета вчера в 10:18
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
РБК вчера в 23:24
Политика

Голосование по Конституции пройдет по сценарию президентских выборов

Ожидается, что мобилизация будет проводиться по тем же технологиям, что и во время президентских выборов 2018 года.
Политсовет вчера в 00:14
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