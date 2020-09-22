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Российская газета
Российская газета

В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%

По итогам года новостройки в России могут подорожать на 12-15%. А вторичное жилье - на 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости. Рост цен они связывают с несколькими причинами.В источнике
С чего всё началось
Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известиявчера в 17:01
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Аргументы и Факты

Первичка или вторичка: что лучше? Отзывы жильцов

Аргументы и Факты17:12
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию с недвижимостью в 2020 году

RT на русскомвчера в 11:35
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известиявчера в 20:00
Телеканал 360°

Ценам на жилье предсказали подорожание. Как выгодно купить квартиру в Москве и Подмосковье

Телеканал 360°вчера в 09:00
Росбалт

В России предсказали существенный рост цен на новостройки

Росбалтвчера в 02:35
РИА Новости

«Известия»: цены на новое жилье могут вырасти на 15% к концу года

РИА Новостивчера в 22:37
РБК

Биткоин или недвижимость. Во что инвестировать в кризис

РБКвчера в 10:16

Новый владелец квартиры Федосеевой-Шукшиной просит ее вывезти оттуда свои вещи

Uznayvse.ru напоминает, что адвокат Лидии Николаевны пытается убедить суд в том, что актриса не могла сконцентрироваться на подписании бумаг, так как вопрос с Бари Алибасовым по поводу квартиры решался после того, как она вернулась из больницы, где лежала с сердечным приступом.
Uznayvse.ruвчера в 15:18
10

Инновационому парку могут сохранить и даже расширить льготы

Инновационому парку могут сохранить и даже расширить льготы Рабочая группа Госсовета по энергетике предлагает сохранить скидки на порожний пробег для инновационных вагонов вопреки намерениям ОАО РЖД их реструктурировать.
Коммерсантъ18:11

Opel представил новый кроссовер Mokka

Как сообщали «Автоновости дня», со сменой поколения Mokka перешел на французскую платформу CMP от PSA Group, которая до этого легла в основу кроссоверов Peugeot 2008, DS3 Crossback и последнего поколения хэтчбека Opel Corsa.
Автоновости дня20:40
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
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В южном полушарии к концу века станет на 30% меньше дождей

По мнению исследователей, в середине плиоцена по сравнению с доиндустриальными условиями произошло заметное сокращение летних осадков в южном полушарии из-за смещения на север зоны межтропической конвергенции.
ИА Красная Весна17:04
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ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ruвчера в 08:51
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Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем «Библио-Глобуса»

Жена главы Следственного управления ФСБ генерала Василия Петухова Елена Петухова может являться владельцем нескольких компаний группы «Библио-Глобус», сообщили «Открытые медиа».
Коммерсантъвчера в 06:14
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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Спортсменов Токийских игр освободят от карантина по въезду в Японию

Систему по освобождению спортсменов, соревнующихся на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2021 году, от введенных 159 странами ограничений на въезд из-за коронавируса решило создать правительство Японии, сообщили информированные источники, 19 сентября сообщает Kyodo News.
ИА Красная Весна20 сентября в 16:44