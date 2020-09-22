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Российская газета
Российская газета

В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%

По итогам года новостройки в России могут подорожать на 12-15%. А вторичное жилье - на 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости. Рост цен они связывают с несколькими причинами.В источнике
С чего всё началось
Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известиявчера в 17:01
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Аргументы и Факты

Первичка или вторичка: что лучше? Отзывы жильцов

Аргументы и Факты17:12
РБК

Биткоин или недвижимость. Во что инвестировать в кризис

РБКвчера в 10:16
RT на русском

Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%

RT на русскомвчера в 22:50
Росбалт

В России предсказали существенный рост цен на новостройки

Росбалтвчера в 02:35
Телеканал 360°

Ценам на жилье предсказали подорожание. Как выгодно купить квартиру в Москве и Подмосковье

Телеканал 360°вчера в 09:00
РИА Новости

«Известия»: цены на новое жилье могут вырасти на 15% к концу года

РИА Новостивчера в 22:37
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известиявчера в 20:00

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:55
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Microsoft выкупила разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд

Компания Microsoft, как предполагают эксперты видеоигровой индустрии, планирует существенно расширить линейку игр для консоли Xbox, для чего собирается выкупить компанию по разработке видеоигр ZeniMax Media, которая является материнским предприятием студии видеоигр Bethesda Softworks.
МедиаПоток17:06
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Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новостивчера в 16:08