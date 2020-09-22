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Российская газета
Российская газета

В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%

По итогам года новостройки в России могут подорожать на 12-15%. А вторичное жилье - на 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости. Рост цен они связывают с несколькими причинами.В источнике
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Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известиявчера в 17:01
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Первичка или вторичка: что лучше? Отзывы жильцов

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Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

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Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%

RT на русскомвчера в 22:50
РИА Новости

«Известия»: цены на новое жилье могут вырасти на 15% к концу года

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Ценам на жилье предсказали подорожание. Как выгодно купить квартиру в Москве и Подмосковье

Телеканал 360°вчера в 09:00

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Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии

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В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

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СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

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Минздрав РФ не исполнил три из четырех целей Госпрограммы на 2019 год

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