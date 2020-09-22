Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%

По итогам года новостройки в России могут подорожать на 12-15%. А вторичное жилье - на 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости. Рост цен они связывают с несколькими причинами.В источнике
С чего всё началось
Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Первичка или вторичка: что лучше? Отзывы жильцов

Аргументы и Факты17:12
РБК

Биткоин или недвижимость. Во что инвестировать в кризис

РБКвчера в 10:16
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известиявчера в 20:00
RT на русском

Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%

RT на русскомвчера в 22:50
РИА Новости

«Известия»: цены на новое жилье могут вырасти на 15% к концу года

РИА Новостивчера в 22:37
Телеканал 360°

Ценам на жилье предсказали подорожание. Как выгодно купить квартиру в Москве и Подмосковье

Телеканал 360°вчера в 09:00
Forbes

«На рынок вышли покупатели с живыми деньгами»: почему растут цены на московские квартиры и что будет с ними до конца года

Forbes21 сентября в 00:21

Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, подал судебный иск о защите чести и достоинства к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой.
RT на русском18:07
4

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
704

Радиоактивный слиток металла нашли в Забайкалье на границе с КНР

Сотрудники Читинской таможни обнаружили в тепловозе на границе с Китаем в Забайкальске сверток со слитком металла, радиоактивное излучение от которого многократно превышало безопасный уровень.
Московский Комсомолец Читавчера в 09:51
1

Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Взгляд.рувчера в 09:08
15

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
1,4K

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 78 человек, 6 умерли

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 78 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболел — 51 пациент, зарегистрировано 6 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 02:42
1K

Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год

Луис Суарес, выступающий за футбольный клуб "Барселона", в скором времени перейдёт в мадридский "Атлетико" По данным информационного издания "Marca", в ближайшее время стороны заключат трудовой договор, согласно которому уругваец будет выступать за команду в течении двух лет, а его зарплата будет составлять 9 миллионов евро в год.
Честный рейтинг букмекероввчера в 05:47

Сбербанк проведет масштабную онлайн-конференцию 24 сентября

Сбербанк 24 сентября 2020 года проведет масштабную онлайн-конференцию СберКонф (18+), в ходе которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний расскажут о самой масштабной за всю историю банка трансформации, о создании новых продуктов и сервисов для клиентов банка и бизнеса.
IrkutskMedia21 сентября в 01:30

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
811