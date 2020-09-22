Недвижимость
Российская газетаВ России цены на новое жилье могут вырасти на 15%
По итогам года новостройки в России могут подорожать на 12-15%. А вторичное жилье - на 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости. Рост цен они связывают с несколькими причинами.
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с чего всё началось
С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие
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ИА Красная Весна 03:19
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Политика
Представителя Крыма оборвали во время выступления на форуме ООН
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Политика
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Гаджеты
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Evo-rus.com 01:56
Экономика
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Какие платежи внутри России видела финразведка США В "российской выборке" 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками.
РБК 00:00
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Российская газета 02:56
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Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
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Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов
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Компания Hyundai намерена отметить 10-летний юбилей модели Solaris в России выпуском на рынок юбилейной спецверсии, тираж которой составит примерно 6 тыс. экземпляров.
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Следственные органы в период с 2019 по 2020 год возбудили 22 уголовных дела по материалам службы внутреннего аудита Роскосмоса.
Газета.Ru 02:50
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 17
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СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии
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