Недвижимость

Российская газетаРоссийская газетаВ России цены на новое жилье могут вырасти на 15%

По итогам года новостройки в России могут подорожать на 12-15%. А вторичное жилье - на 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости. Рост цен они связывают с несколькими причинами.
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с чего всё началось

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России предсказали существенный рост цен на новостройки

Росбалт02:35

«На рынок вышли покупатели с живыми деньгами»: почему растут цены на московские квартиры и что будет с ними до конца года

Forbesвчера в 00:21

«Известия»: цены на новое жилье могут вырасти на 15% к концу года

РИА Новостивчера в 22:37

Эксперты сообщили о росте цен на 15% на новостройки к концу года

РБКвчера в 21:39

В РФ заметно вырастут цены на жилье

URA.Ruвчера в 20:55

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известиявчера в 20:00

Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%

RT на русскомвчера в 22:50
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Общество

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости вчера в 22:06
1,6K
Политика

Байден обвинил Трампа в панике из-за коронавируса

Вашингтон, 22 сентября 2020, 04:19 — REGNUM Бездействие в вопросе борьбы с коронавирусом проявил глава Белого дома Дональд Трамп в связи с возникшей у него паникой, считает кандидат в президенты США от демократов Джо Байден.
REGNUM вчера в 21:19
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Общество

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС вчера в 03:54
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Политика

Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи ООН обвинил Россию в попытке вернуться к разделению мира на сферы влияния.
Коммерсантъ 02:10
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Происшествия

В Красноярском крае ФСБ задержала лидера секты в «Обители Рассвета»

РБК 01:29
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Общество

Мишустин утвердил порядок возмещения убытков малочисленным народам

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое определяет порядок возмещения убытков малочисленным народам.
SM News 02:59
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Политика

Украинский боксер предсказал возвращение «временно российского» Крыма

Lenta.ru 03:32
1
Общество

Астрономическая осень наступит в Северном полушарии 22 сентября

Астрономическая осень в Северном полушарии Земли наступит днем во вторник. Об этом сообщили в столичном планетарии.
Москва 24 вчера в 06:31
Армия и оружие

На границе Турции и Сирии произошло столкновение между боевиками

Подразделения курдского объединения Сирийских демократических сил (СДС) столкнулись с отрядами так называемой Сирийской Национальной Армии (СНА) в окрестностях Рас Аль-Айна, 22 сентября сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна 03:19
Общество

У главы Адыгеи выявили коронавирус

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram во вторник, 22 сентября.
Известия 03:44
Политика

Представителя Крыма оборвали во время выступления на форуме ООН

Российская газета вчера в 12:02
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Политика

Спецпредставитель Трампа обсудил Россию и Китай с партнерами по НАТО

Обсуждение России и Китая состоялось в НАТО, 22 сентября заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 02:52
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Гаджеты

Компания Apple может выпустить iPhone 12 mini

Инсайдер заявляет, что версию mini оснастят экраном 5,4 дюйма, а все остальные характеристики у смартфона будут такими же, как у стандартного iPhone 12 с 6,1-дюймовым дисплеем.
Evo-rus.com 01:56
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Происшествия

Задержан сбивший пешеходов на Остоженке водитель Infiniti

Вести.Ru 02:25
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Экономика

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

Какие платежи внутри России видела финразведка США В "российской выборке" 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками.
РБК 00:00
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Происшествия

Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

В ДТП во Владимирской области погиб 43-летний актер Дмитрий Жулин.
Российская газета 02:56
26
Происшествия

Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости 03:22
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Общество

Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 02:50
23
Авто

Hyundai выпустит юбилейную спецверсию седана Solaris

Компания Hyundai намерена отметить 10-летний юбилей модели Solaris в России выпуском на рынок юбилейной спецверсии, тираж которой составит примерно 6 тыс. экземпляров.
Автостат вчера в 03:58
8
Армия и оружие

Военные ВСУ обстреляли окраины Донецка из стрелкового оружия

Народные новости вчера в 03:58
1
Происшествия

Следователи возбудили 22 уголовных дела по итогам аудита Роскосмоса

Следственные органы в период с 2019 по 2020 год возбудили 22 уголовных дела по материалам службы внутреннего аудита Роскосмоса.
Газета.Ru 02:50
23
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 17

Четыре человека получили тяжелые травмы в результате опрокидывания автобуса в Хабаровском крае.
Вести.Ru 03:42
5
Происшествия

Под Иркутском пять человек погибли в ДТП, пытаясь скрыться от полиции

В Иркутской области организована доследственная проверка по факту ДТП, в результате которого 21 сентября погибли пять человек.
Российская газета вчера в 09:20
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Армия и оружие

Боевики заявили о гибели русских солдат в Сирии: «Доказали» одним фото

В некоторых сообществах с военной тематикой сообщают о гибели одного российского военнослужащего и шестерых военнослужащих официальной сирийской армии.
Царьград 03:05
2
Здоровье

Саратовский центр медицины катастроф планируют объединить со «скорой»

В Саратове центр медицины катастроф присоединят к скорой помощи.
Регион 64 03:25
Здоровье

Британские ученые диагностировали рак легких по состоянию пальцев

Evo-rus.com 01:27
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Наука

Reuters узнал об иммунитете к COVID-19 у переболевших лихорадкой денге

Как отметил ученый, предыдущие исследования уже показывали, что у переболевших лихорадкой денге анализы могут давать ложноположительные результаты на антитела COVID-19.
РБК вчера в 23:47
33
Политика

Собчак приехала в Крым ради Натальи Поклонской

Интервью записали двадцать четвертого августа. Собчак и Поклонская беседовали в ресторане, находящемся в собственности крымских татар.
Evo-rus.com 03:22
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Политика

СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
Ведомости 03:36
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Шоу-бизнес

Жена Петросяна впервые поделилась совместными фотографиями с сыном

16 сентября, в день своего 75-летия Петросян впервые сам опубликовал фотографию с сыном.
Телеканал 360° вчера в 18:50
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