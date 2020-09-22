Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%

По итогам года новостройки в России могут подорожать на 12-15%. А вторичное жилье - на 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости. Рост цен они связывают с несколькими причинами.В источнике
С чего всё началось
Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

«Известия»: цены на новое жилье могут вырасти на 15% к концу года

РИА Новостивчера в 22:37
РБК

Биткоин или недвижимость. Во что инвестировать в кризис

РБКвчера в 10:16
Телеканал 360°

Ценам на жилье предсказали подорожание. Как выгодно купить квартиру в Москве и Подмосковье

Телеканал 360°вчера в 09:00
RT на русском

Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%

RT на русскомвчера в 22:50
Аргументы и Факты

Первичка или вторичка: что лучше? Отзывы жильцов

Аргументы и Факты17:12
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известиявчера в 20:00
Forbes

«На рынок вышли покупатели с живыми деньгами»: почему растут цены на московские квартиры и что будет с ними до конца года

Forbes21 сентября в 00:21

Отсутствие витамина Е у беременных приводит к тяжелым патологиям плода

Исследования показали, что без витамина Е у эмбрионов рыбок неправильно развивались нервная трубка и зачаток мозга, отвечающие за развитие нервной системы, а также снабжение нервными клетками всех органов рыбки.
Отсутствие витамина Е у беременных приводит к тяжелым патологиям плода
Новый Веквчера в 06:45
14

ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ruвчера в 08:51
830

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
1,3K

Илон Маск: имплант для мозга почти готов, свою Tesla можно будет вызвать, просто подумав об этом

В видео, которое появилось в сентябре, г-н Маск демонстрирует мозговой имплант: это небольшое круглое устройство, которое устанавливается на поверхность мозга (для этого потребуется трепанация черепа).
IT-Worldвчера в 09:17
1

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБК21 сентября в 09:45
206

Международные страховщики отказались работать с судами для Nord Stream 2

В июне 2020 года сенаторы США внесли в конгресс новый законопроект, который предлагает ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги страхования или перестрахования судам, работающим на «Северном потоке-2».
РБК17:00

В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ruвчера в 12:06
3