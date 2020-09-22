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Российская газета
Российская газета

В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%

По итогам года новостройки в России могут подорожать на 12-15%. А вторичное жилье - на 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости. Рост цен они связывают с несколькими причинами.В источнике
С чего всё началось
Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известия17:01
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Биткоин или недвижимость. Во что инвестировать в кризис

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Forbes

«На рынок вышли покупатели с живыми деньгами»: почему растут цены на московские квартиры и что будет с ними до конца года

Forbesвчера в 00:21
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В России предсказали существенный рост цен на новостройки

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Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%

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«Известия»: цены на новое жилье могут вырасти на 15% к концу года

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Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

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Ценам на жилье предсказали подорожание. Как выгодно купить квартиру в Москве и Подмосковье

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Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса

И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших", - сказал Рошаль во вторник на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса
ТАСС06:22
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«Жемчужный прапорщик» Вадим Бойко отправлен под домашний арест

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Вадима Бойко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ ( применение насилия в отношении представителя власти).
Коммерсантъ Санкт-Петербург14:09
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru12:57
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