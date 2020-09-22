В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%
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По итогам года новостройки в России могут подорожать на 12-15%. А вторичное жилье - на 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости. Рост цен они связывают с несколькими причинами.В источнике
С чего всё началось
Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%
С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известия17:01
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