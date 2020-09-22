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Российская газета
Российская газета

В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%

По итогам года новостройки в России могут подорожать на 12-15%. А вторичное жилье - на 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости. Рост цен они связывают с несколькими причинами.В источнике
С чего всё началось
Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известия17:01
Подробнее о событии
Росбалт

В России предсказали существенный рост цен на новостройки

Росбалт02:35
Forbes

«На рынок вышли покупатели с живыми деньгами»: почему растут цены на московские квартиры и что будет с ними до конца года

Forbesвчера в 00:21
РИА Новости

«Известия»: цены на новое жилье могут вырасти на 15% к концу года

РИА Новости22:37
РБК

Эксперты сообщили о росте цен на 15% на новостройки к концу года

РБК21:39
URA.Ru

В РФ заметно вырастут цены на жилье

URA.Ru20:55
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известия20:00
RT на русском

Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%

RT на русском22:50

Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов
РИА Новости02:50
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СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
Ведомости03:36
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Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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В Хакасии экс-глава наркоконтроля осужден за взятку в биткоинах

Бывший глава отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Хакасии приговорен к 8 годам колонии за взятку от наркоторговца и раскрытие ему информации о планируемых задержаниях.
Московский Комсомолец03:20
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Мишустин подписал распоряжение о дополнительных выплатах на третьего ребенка

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка, сообщает во вторник, 22 сентября, пресс-служба правительства РФ.
Известия04:19

«Атлетико» намерен подписать Кавани сразу после трансфера Суареса

По информации источника, представители "матрасников" намерены встретиться с агентом Кавани по поводу возможного бесплатного трансфера, а Суарес, как ожидается, завершит переход в "Атлетико" из "Барселоны" в ближайшие дни.
Soccer.ru03:53

Сноуден выплатит властям США $5 млн c продажи своей книги

Вашингтон, 22 сентября 2020, 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах его книги и на выступлениях.
REGNUM03:08
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Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM03:35
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Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъ03:14
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