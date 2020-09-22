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Российская газета
Российская газета 

В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%

По итогам года новостройки в России могут подорожать на 12-15%. А вторичное жилье - на 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости. Рост цен они связывают с несколькими причинами.В источнике
С чего всё началось
Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известия17:01
Подробнее о событии
Росбалт

В России предсказали существенный рост цен на новостройки

Росбалт02:35
RT на русском

Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%

RT на русском22:50
РБК

Эксперты сообщили о росте цен на 15% на новостройки к концу года

РБК21:39
РИА Новости

«Известия»: цены на новое жилье могут вырасти на 15% к концу года

РИА Новости22:37
URA.Ru

В РФ заметно вырастут цены на жилье

URA.Ru20:55
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известия20:00
Forbes

«На рынок вышли покупатели с живыми деньгами»: почему растут цены на московские квартиры и что будет с ними до конца года

Forbesвчера в 00:21

Трамп подписал указ о санкциях за поставку Ирану неядерного оружия

«Президент буквально несколько мгновений назад сегодня подписал в Овальном кабинете указ о введении жестких экономических санкций в отношении тех стран, компаний и частных лиц, которые причастны к поставкам, продажам или передаче неядерного оружия в Исламскую Республику Иран», — сказал советник по национальной безопасности.
Трамп подписал указ о санкциях за поставку Ирану неядерного оружия
ИА Красная Веснавчера в 12:32
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В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду

В понедельник Алексей Навальный попросил вернуть изъятую на проверку одежду, в которой он был в день госпитализации, утверждая, что летел по инициативе Германии на немецком самолете абсолютно голый.
РИА Новости05:38
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В Узбекистане планируют создать медицинский кластер по корейской модели

Ташкент, 22 сентября 2020, 12:41 — REGNUM Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана поддержала создание медицинского комплекса по корейской модели, сообщает 22 сентября агентство Kun.uz.
REGNUM05:41

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании дела Навального

Служба внешней разведки РФ фиксирует активность западных стран в раскручивании дела Алексея Навального, основной мишенью которого является "Северный поток - 2". Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, текст заявления которого распространило во вторник пресс-бюро СВР.
ТАСС04:59
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Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ruвчера в 14:50
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