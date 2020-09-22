Недвижимость

Российская газетаРоссийская газетаВ России цены на новое жилье могут вырасти на 15%

По итогам года новостройки в России могут подорожать на 12-15%. А вторичное жилье - на 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости. Рост цен они связывают с несколькими причинами.
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с чего всё началось

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известиявчера в 17:01

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Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%

RT на русскомвчера в 22:50

«Известия»: цены на новое жилье могут вырасти на 15% к концу года

РИА Новостивчера в 22:37

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РБКвчера в 21:39

В РФ заметно вырастут цены на жилье

URA.Ruвчера в 20:55

Цены на новостройки в России могут вырасти к концу года на 15%

Газета.Ruвчера в 21:55

«На рынок вышли покупатели с живыми деньгами»: почему растут цены на московские квартиры и что будет с ними до конца года

Forbesвчера в 00:21
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Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок

Минцифры предложило внести поправки в закон «Об информации», которые запретят использование в российском интернете протоколов TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS).
Коммерсантъ вчера в 11:54
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Футбол

На «Газпром Арене» отметили 40-летие фанатского движения «Зенита»

Накануне, 21 сентября, фанатскому движению футбольного клуба «Зенит» исполнилось 40 лет.
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В банке считают, что неприятности могут быть и у самого их сотрудника, если при указании номера телефона работодатель допустил ошибку.
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Политика

Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи ООН обвинил Россию в попытке вернуться к разделению мира на сферы влияния.
Коммерсантъ 02:10
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Происшествия

В Барнауле возбудили уголовное дело после смерти семьи в ДТП

Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:43
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Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Милану» победить «Болонью»

Счёт матча в середине первой половины встречи после передачи французского защитника Тео Эрнандеса забил 38-летний Златан Ибрагимович.
ГЛАС.RU вчера в 22:53
Общество

Губернатор Алтайского края Томенко заразился коронавирусом

Коммерсантъ 01:25
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Политика

Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

Вашингтон предлагает России продлить срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений минимум на пять лет, чтобы выработать новый многосторонний документ как можно быстрее.
ToDay News Ufa вчера в 05:43
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 14

Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса с 45 пассажирами возле населённого пункта Циммермановка в Хабаровском крае возросло до 14.
RT на русском 02:19
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Политика

Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.
Вести.Ru вчера в 19:43
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех

Четыре человека, по последним данным, пострадали после того, как автомобиль Infiniti сбил пешеходов в центре Москвы.
ТАСС вчера в 10:48
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Происшествия

Ушедший в монастырь российский актер погиб в ДТП

Известия вчера в 19:12
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Происшествия

Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына

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Армия и оружие

Британские ВВС и ВМС активизировались в Черном море

Evo-rus.com вчера в 11:29
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Хоккей

«Тампа-Бэй» обыграла «Даллас» и сравняла счет в финале Кубка Стэнли

Во втором матче финала Кубка Стэнли 2020 года "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Даллас Старз".
Газета.Ru вчера в 23:00
Общество

Московский планетарий назвал дату и время начала астрономической осени

Астрономическая осень в столице начнется во вторник в 16:31 мск в день осеннего равноденствия, когда солнце сменит северное небесное полушарие на южное.
Известия вчера в 06:45
Происшествия

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

РБК вчера в 09:45
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Происшествия

В Красноярском крае задержали главу религиозной общины Виссариона

Российская газета 00:01
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Политика

Мэр Сиэтла отреагировала на претензии Минюста США по беспорядкам

Напомним, в начале сентября президент США Дональд Трамп предупредил власти Нью-Йорка, Вашингтона, Сиэтла и Портленда о намерении лишить их федерального финансирования в связи с неутихающими в городах акциями протеста против произвола полиции.
Российская газета вчера в 18:48
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Общество

Коронавирусом в Саратовской области заболели 105 человек за сутки

В Саратовской области за прошедшие 24 часа еще у 105 человек, включая шесть детей, лабораторно подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:00
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Гаджеты

NVIDIA призналась, что не справилась с наплывом желающих купить GeForce RTX 3080

Источник изображения: PCWorld Заметка на сайте NVIDIA имеет структуру вопросов и ответов, но в предисловии читателя готовят к тому, чтобы он осознал, насколько высоким был интерес к видеокартам GeForce RTX 3080 в первый день продаж.
3DNews 00:09
Происшествия

Под Иркутском пять человек погибли в ДТП, пытаясь скрыться от полиции

В Иркутской области организована доследственная проверка по факту ДТП, в результате которого 21 сентября погибли пять человек.
Российская газета вчера в 09:20
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Общество

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК вчера в 04:15
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С октября в России начнут тестировать беспилотные суда на реках и морях

Согласно проекту постановления, эксперимент пройдет с 1 октября 2020 года до 31 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской областях, а также в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях.
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Microsoft купит владельца разработчика игр Bethesda за $7,5 млрд

Microsoft Corp. покупает ZeniMax Media, которой в том числе принадлежит известный разработчик компьютерных игр Bethesda Softworks, за $7,5 млрд.
Интерфакс вчера в 11:07
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Экономика

Из-за пандемии торговые центры лишились спонтанных покупателей

Пандемия коронавируса изменила поведение посетителей торговых центров, констатировали аналитики CBRE.
РБК 02:00
Армия и оружие

Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

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Общество

На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известия вчера в 05:32
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Общество

Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса

Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, сообщила пресс-служба министерства.
Ведомости 01:15
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Происшествия

В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Обновлено в 06:30 Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
BFM.ru вчера в 16:38
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