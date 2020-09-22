С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.

с чего всё началось

Москва, 22 сентября 2020, 04:03 — REGNUM Рост стоимости жилья в новостройках в России по итогам этого года может составить от 12 до 15%, считают участники рынка недвижимости, пишет газета «Известия».

В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%

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