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Российская газета
Российская газета

В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%

По итогам года новостройки в России могут подорожать на 12-15%. А вторичное жилье - на 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости. Рост цен они связывают с несколькими причинами.В источнике
С чего всё началось
Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известия17:01
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Росбалт

В России предсказали существенный рост цен на новостройки

Росбалт02:35
URA.Ru

В РФ заметно вырастут цены на жилье

URA.Ru20:55
РИА Новости

«Известия»: цены на новое жилье могут вырасти на 15% к концу года

РИА Новости22:37
РБК

Эксперты сообщили о росте цен на 15% на новостройки к концу года

РБК21:39
RT на русском

Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%

RT на русском22:50
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известия20:00
Forbes

«На рынок вышли покупатели с живыми деньгами»: почему растут цены на московские квартиры и что будет с ними до конца года

Forbesвчера в 00:21

ФРГ не может начать уголовное расследование произошедшего с Навальным

Правоохранительные органы ФРГ не могут начать уголовное расследование возможного отравления россиянина Алексея Навального, так как оно произошло не на территории этой страны, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung.
Коммерсантъ02:34
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса

Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, сообщила пресс-служба министерства.
Ведомости01:15
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Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий ВДВ Вооруженных сил Российской Федерации, прибыл в Республику Беларусь для участия во втором этапе совместный белорусско-российских маневров «Славянское братство».
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Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости02:50
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ФРГ отказалась комментировать переговоры с США по «Северному потоку-2»

Напомним, что ранее немецкое правительство обратилось к Вашингтону с предложением заключить сделку с США на крупную сумму в обмен на отказ Штатов от санкций в отношении "Северного потока – 2".
Evo-rus.comвчера в 10:26
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Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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