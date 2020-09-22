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Газета.Ru
Газета.Ru

Цены на новостройки в России могут вырасти на 15% к концу года

По итогам 2020 года рост цен на новостройки в России составит 12–15%, прогнозируют участники рынка недвижимости.В источнике
С чего всё началось
Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известия17:01
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Газета.Ru

Цены на новостройки в России могут вырасти на 15% к концу года

Газета.Ru21:55
РБК

Эксперты сообщили о росте цен на 15% на новостройки к концу года

РБК21:39
Петербургский дневник

Эксперты объяснили, почему благоустройство сквера Гранина повышает цену на квартиры

Петербургский дневник20 сентября в 10:54
URA.Ru

В РФ заметно вырастут цены на жилье

URA.Ru20:55
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известия20:00
Forbes

«На рынок вышли покупатели с живыми деньгами»: почему растут цены на московские квартиры и что будет с ними до конца года

Forbesвчера в 00:21
Московский Комсомолец

На 15% вырастет стоимость квартир до конца года в новостройках

Московский Комсомолец21:17

Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях
RT на русскомвчера в 11:18
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Минздрав РФ не выполнил 40% показателей нацпроекта «Здравоохранение»

В документе указывается, что Минздрав не выполнил шесть из 15 целевых показателей нацпроекта в 2019 году, включая снижение смертности трудоспособного населения и смертности от болезней системы кровообращения.
News.ruвчера в 08:25
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостей19 сентября в 23:12
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