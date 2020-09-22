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REGNUM
REGNUM

В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%

Москва, 22 сентября 2020, 04:03 — REGNUM Рост стоимости жилья в новостройках в России по итогам этого года может составить от 12 до 15%, считают участники рынка недвижимости, пишет газета «Известия».В источнике
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Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известия17:01
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Росбалт

В России предсказали существенный рост цен на новостройки

Росбалт02:35
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известия20:00
РИА Новости

«Известия»: цены на новое жилье могут вырасти на 15% к концу года

РИА Новости22:37
РБК

Эксперты сообщили о росте цен на 15% на новостройки к концу года

РБК21:39
URA.Ru

В РФ заметно вырастут цены на жилье

URA.Ru20:55
RT на русском

Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%

RT на русском22:50
Forbes

«На рынок вышли покупатели с живыми деньгами»: почему растут цены на московские квартиры и что будет с ними до конца года

Forbesвчера в 00:21

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
RT на русском04:38
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Каплина, Носкова, Воронова и Смирнова победили в эстафете на летнем ЧР

Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Татьяна Воронова и Кристина Смирнова, представлявшие Ханты-Мансийский автономный округ, победили в эстафете 4 по 6 км на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.
РИА Новости03:34

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Симферополь, 22 сентября 2020, 10:02 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтвердился за минувшие сутки в Республике Крым, об этом на своей странице в социальной сети написал глава региона Сергей Аксёнов 22 сентября.
REGNUM03:02
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Сохранения «Человека-паука» не дадут перенести в ремастер для PS5

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Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
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