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REGNUM
REGNUM

В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%

Москва, 22 сентября 2020, 04:03 — REGNUM Рост стоимости жилья в новостройках в России по итогам этого года может составить от 12 до 15%, считают участники рынка недвижимости, пишет газета «Известия».В источнике
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Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известия17:01
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Телеканал 360°

Новостройки в России к концу года могут подорожать на 15%

Телеканал 360°20:35
Московский Комсомолец

На 15% вырастет стоимость квартир до конца года в новостройках

Московский Комсомолец21:17
URA.Ru

В РФ заметно вырастут цены на жилье

URA.Ru20:55
РБК

Эксперты сообщили о росте цен на 15% на новостройки к концу года

РБК21:39
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известия20:00
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на жилье

Lenta.ru17:48
Петербургский дневник

Эксперты объяснили, почему благоустройство сквера Гранина повышает цену на квартиры

Петербургский дневник20 сентября в 10:54

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
REGNUMвчера в 01:56
1,2K

В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостей19 сентября в 23:12
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планетавчера в 09:24
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Стало известно об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в беседе с «Парламентской газетой» в понедельник, 21 сентября, рассказала об изменениях в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ).
Известия17:58
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Кудрин предложил заменить повышение налогов приватизацией

Продажа активов, которые принадлежат государству, может избавить правительство от необходимости повышения некоторых налогов, заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Ведомостивчера в 16:48
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Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.
Вести.Ru19:43
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