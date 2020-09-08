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РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Аналитики предполагают, что в перспективе она может вырасти как минимум на 20 процентов. Ранее Минэкономразвития предложило установить на февраль-август 2021 года пошлину на экспорт семян подсолнечника из России на уровне 20 процентов от таможенной стоимости, но не менее 80 евро за тонну.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новости00:38
Подробнее о событии
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РИА Новости00:38
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное мало и семечки могут вырасти на 20%

Коммерсантъ01:33
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфаксвчера в 13:21
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РБК23:07
Взгляд.ру

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

Взгляд.рувчера в 14:28
Московский Комсомолец

Россия столкнулась с серьезным неурожаем подсолнечника

Московский Комсомолецвчера в 13:31
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Lenta.ru00:04

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газетавчера в 11:44
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Объект МО РФ с Африкандского месторождения в Заполярье могут перенести до конца 2022 года

Объект Министерства обороны РФ под Африкандой в Мурманской области, с места, где планируется разработка месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд, планируют передислоцировать в 2021-2022 годах.
ТАССвчера в 16:01

Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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РБК: новый закон о Госсовете вряд ли расширит его полномочия

Полномочия Госсовета, статус которого теперь закреплен в Конституции, скорее всего, останутся прежними — в Кремле склоняются к тому, что менять функционал этого органа власти не придется, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением нового законопроекта о Госсовете.
Коммерсантъ00:47

Вакцину Pfizer и BioNTech могут допустить на рынок уже в октябре

Немецкий институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха одобрил клинические испытания вакцины BNT162b2 от коронавируса, которые разрабатывают американская Pfizer и немецкая Biontech.
ToDay News Ufa23:12
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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Мятежный священник обвинил Наталью Поклонскую в распутстве

Отреченный от служения схиигумен Сергий, по-прежнему удерживающий под контролем Среднеуральский женский монастырь, 7 сентября распространил обращение, в котором обвинил Наталью Поклонскую, у которой он ранее был духовником, в распутстве.
АиФ Уралвчера в 10:14
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Губернатор Травников поручил реконструировать Колыванскую ЦРБ

«Строители, проектировщики нашли приемлемый вариант строительства новых зданий на территории Колыванской ЦРБ для того, чтобы, не конфликтуя с историческим наследием, создать современные условия для пациентов и медиков», — заявил Андрей Травников.
Любимый городвчера в 05:35
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