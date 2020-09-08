Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
Аналитики предполагают, что в перспективе она может вырасти как минимум на 20 процентов. Ранее Минэкономразвития предложило установить на февраль-август 2021 года пошлину на экспорт семян подсолнечника из России на уровне 20 процентов от таможенной стоимости, но не менее 80 евро за тонну.В источнике
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Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новости00:38
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