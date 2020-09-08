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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Неурожай может привести к росту цена на продукцию как минимум на 20%. В условиях плохого урожая подсолнечника участники отрасли опасаются нехватки сырья и выступают за введение ограничений на экспорт семечки.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новостивчера в 00:38
Подробнее о событии
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РБКвчера в 23:07
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РИА Новостивчера в 00:38
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Коммерсантъвчера в 01:33
RT на русском

Эксперт оценила вероятность роста цен на подсолнечное масло

RT на русскомвчера в 12:52
Взгляд.ру

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

Взгляд.ру7 сентября в 14:28
Московский Комсомолец

Россия столкнулась с серьезным неурожаем подсолнечника

Московский Комсомолец7 сентября в 13:31
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфакс7 сентября в 13:21

Компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

Лондон, 9 сентября 2020, 02:06 — REGNUM Возможный побочный эффект у одного из участников клинических испытаний вакцины против коронавируса в Великобритании заставил англо-шведсую фармацевтическую компанию AstraZeneca прервать исследования, сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя фармкомпании.
REGNUM19:06

Crucial выпустила модули памяти Ballistix MAX 5100, с помощью которых был установлен последний рекорд разгона — DDR4-6666

Бренд Crucial, принадлежащий компании Micron, анонсировал оперативную память ограниченной серии Ballistix MAX 5100 для мощных игровых станций и систем для энтузиастов.
3DNewsвчера в 09:16

В ПАСЕ в закрытом режиме обсудили ситуацию с Навальным

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обсудил ситуацию вокруг находящегося в берлинской клинике российского оппозиционера Алексея Навального, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал ПАСЕ не политизировать этот вопрос.
Интерфаксвчера в 13:38
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Собянин оценил адекватность московских мер против коронавируса

Принимая решение об ограничениях, необходимо было обеспечить управляемость пандемией, способность здравоохранения адекватно реагировать на вызовы и обеспечивать безопасность жизни и здоровья людей, а с другой стороны ‒ сохранить возможность работы ряда предприятий, подчеркнул московский мэр.
Ведомостивчера в 11:15

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 10:32
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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Над Балтикой перехвачены самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

Москва, 8 сентября 2020, 17:18 — REGNUM Российский истребитель Су-27 над акваторией Балтийского моря перехватил два самолета-разведчика США и Швеции, сообщает 8 сентября российский Национальный центр управления обороной.
REGNUMвчера в 10:18
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