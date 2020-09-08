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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Неурожай может привести к росту цена на продукцию как минимум на 20%. В условиях плохого урожая подсолнечника участники отрасли опасаются нехватки сырья и выступают за введение ограничений на экспорт семечки.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новостивчера в 00:38
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RT на русском

Эксперт оценила вероятность роста цен на подсолнечное масло

RT на русскомвчера в 12:52
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РИА Новостивчера в 00:38
Московский Комсомолец

Россия столкнулась с серьезным неурожаем подсолнечника

Московский Комсомолец7 сентября в 13:31
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РБКвчера в 23:07
Взгляд.ру

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

Взгляд.ру7 сентября в 14:28
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Коммерсантъвчера в 01:33
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфакс7 сентября в 13:21

Москва и Токио при Абэ не приблизились к подписанию мирного договора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при премьер-министре Японии Синдзо Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора, но надеется, что новый глава правительства будет настроен на развитие отношений с РФ.
РЕН ТВ00:48

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Городовойвчера в 13:52
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